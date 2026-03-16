Inter vs Atalanta, Gervasoni dilaporkan telah menunjuk wasit Manganiello (yang sebelumnya bertugas bersama Chiffi): nilai 7

Keputusan wasit yang tidak memberikan tendangan penalti kepada Inter akibat pelanggaran yang dilakukan Scalvini terhadap Frattesi di akhir pertandingan yang berakhir imbang 1-1 melawan Atalanta pada Sabtu sore di San Siro masih menjadi perbincangan dua hari setelah kejadian tersebut.

Wasit Gianluca Manganiello akan diskors selama beberapa pertandingan di Serie A, begitu pula dengan mereka yang berada di ruang VAR di Lissone: Gariglio dan Chiffi.

Sementara itu, pada hari Minggu, Gariglio bertugas sebagai AVAR dalam pertandingan Como-Roma dan Chiffi (wasit internasional yang sering ditugaskan di lingkungan UEFA sebagai VMO - Video Match Official) bertugas sebagai VAR dalam pertandingan Lazio-Milan.