Inter, transfer Dumfries ke Real Madrid belum resmi: apa yang sedang terjadi, berikut kabar yang beredar dari Spanyol

Klausul pelepasan sebesar 20 juta euro untuk pemain timnas Belanda tersebut berlaku hingga 15 Juli, dan berdasarkan hal ini, OK Diariomenilai kemungkinan besar Real Madrid telah memutuskan untuk tidak memasukkan transaksi Dumfries ke dalam laporan keuangan yang akan ditutup secara resmi pada Selasa, 30 Juni. Tujuannya mungkin adalah agar pembelian terbaru ini dicatat dalam tahun buku baru yang akan dimulai pada Rabu, 1 Juli dan berakhir pada 30 Juni 2027.