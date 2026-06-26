Mengapa Real Madrid belum secara resmi mengumumkan pembelian Denzel Dumfries dari Inter? Itulah pertanyaan yang diajukan oleh portal berita Spanyol OK Diario, setelah kabar bahwa klub Spanyol tersebut telah memberi tahu pihak Inter mengenai niatnya untuk membayar klausul pelepasan sebesar 20 juta euro sudah menjadi rahasia umum, dan sang pemain telah menjalani pemeriksaan medis yang diwajibkan.
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Inter, transfer Dumfries ke Real Madrid belum resmi: apa yang sedang terjadi, berikut kabar yang beredar dari Spanyol
KAPAN PENGUMUMANNYA?
Sebagaimana dilaporkan oleh OK Diario, kesepakatan ini telah diselesaikan hingga ke detail terkecilnya dan tidak ada keraguan bahwa, pada waktunya, Real Madrid akan mengumumkannya secara resmi. Klub Spanyol tersebut, yang telah mengonfirmasi penunjukan José Mourinho sebagai pelatih baru serta mengumumkan kedatangan bek Ibrahima Konaté dari Liverpool dan Bernardo Silva dari Manchester City secara gratis, serta pembelian Marc Cucurella dari Chelsea seharga 55 juta euro ditambah bonus, kemungkinan telah memutuskan untuk menunda pengumuman kedatangan Dumfries dari Inter selama beberapa hari karena masalah perpajakan.
MASALAH PERPAJAKAN
Klausul pelepasan sebesar 20 juta euro untuk pemain timnas Belanda tersebut berlaku hingga 15 Juli, dan berdasarkan hal ini, OK Diariomenilai kemungkinan besar Real Madrid telah memutuskan untuk tidak memasukkan transaksi Dumfries ke dalam laporan keuangan yang akan ditutup secara resmi pada Selasa, 30 Juni. Tujuannya mungkin adalah agar pembelian terbaru ini dicatat dalam tahun buku baru yang akan dimulai pada Rabu, 1 Juli dan berakhir pada 30 Juni 2027.