Di antara rapat-rapat yang dijadwalkan pada bulan April di Viale della Liberazione, akan ada beberapa yang khusus membahas proyek Under 23. Tahun pertama kini hampir berakhir; akan ada waktu untuk evaluasi akhir dan pertimbangan yang diperlukan, namun penting untuk membangun fondasi bagi masa depan. Setelah awal yang baik, tim asuhan Vecchi harus menghadapi penurunan performa yang tak terduga, naik-turun yang memang bisa menjadi bagian dari permainan, mengingat ini adalah debut mutlak tim kedua di Serie C. Namun, dalam waktu dekat, perlu dilakukan evaluasi terhadap proyek dan filosofi yang mendasarinya, kemungkinan juga mempertimbangkan bagaimana kelanjutan kerja sama dengan pelatih saat ini, Stefano Vecchi, yang belum sepenuhnya pasti akan kembali memimpin tim pada musim depan. Musim ini menghadirkan beberapa tantangan, termasuk beberapa ketidaksepahaman dengan tim Primavera, serta masalah pada fasilitas latihan. Namun, hal ini diharapkan akan teratasi mulai Januari mendatang, ketika Inter U-23 diharapkan dapat bergabung dengan tim utama di Pinetina, setelah selesainya pekerjaan renovasi di Appiano Gentile.
Inter, tim U-23 pindah markas: mulai tahun depan, pertandingan kandang akan digelar di Breda. Ikhtisar proyek tersebut
Sementara itu, sudah dipastikan bahwa tim akan meninggalkan stadion di Monza, tempat yang menjadi markas Nerazzurri untuk musim ini. Mulai musim depan, pertandingan akan digelar di Stadion Breda di Sesto San Giovanni, yang juga akan menjadi markas tim putri jika mereka lolos ke Liga Champions musim depan. Mengenai rencana masa depan dalam penyusunan skuad, arahnya adalah memasukkan lebih banyak pemain muda untuk dipersiapkan menuju tim utama, mengingat dalam skuad saat ini hanya ada sedikit pemain dengan profil seperti itu. Di antara pemain yang diperkirakan akan mulai bermain di tim U-23 tahun depan adalah Zouin (lahir tahun 2006) dan Mattia Marello (lahir tahun 2008).
STEFANO VECCHI ADALAH PRIORITAS UTAMA
Masalah pelatih akan dibahas pada akhir musim; prioritas Inter adalah tetap mempercayakan tim kepada Stefano Vecchi, namun semua pihak harus memulai kembali dengan keyakinan yang sama. Jika tidak, kedua belah pihak mungkin akan berpisah. Dalam hal itu, Nerazzurri harus mempertimbangkan sejumlah opsi, baik dari dalam maupun luar klub. Namun, masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan tertentu.