Di antara rapat-rapat yang dijadwalkan pada bulan April di Viale della Liberazione, akan ada beberapa yang khusus membahas proyek Under 23. Tahun pertama kini hampir berakhir; akan ada waktu untuk evaluasi akhir dan pertimbangan yang diperlukan, namun penting untuk membangun fondasi bagi masa depan. Setelah awal yang baik, tim asuhan Vecchi harus menghadapi penurunan performa yang tak terduga, naik-turun yang memang bisa menjadi bagian dari permainan, mengingat ini adalah debut mutlak tim kedua di Serie C. Namun, dalam waktu dekat, perlu dilakukan evaluasi terhadap proyek dan filosofi yang mendasarinya, kemungkinan juga mempertimbangkan bagaimana kelanjutan kerja sama dengan pelatih saat ini, Stefano Vecchi, yang belum sepenuhnya pasti akan kembali memimpin tim pada musim depan. Musim ini menghadirkan beberapa tantangan, termasuk beberapa ketidaksepahaman dengan tim Primavera, serta masalah pada fasilitas latihan. Namun, hal ini diharapkan akan teratasi mulai Januari mendatang, ketika Inter U-23 diharapkan dapat bergabung dengan tim utama di Pinetina, setelah selesainya pekerjaan renovasi di Appiano Gentile.



