Kalimat kunci lain dari wawancara Dario Baccin adalah yang menekankan perlunya "menghormati batasan finansial", dan di sinilah kebijakan baru untuk perpanjangan kontrak pemain berusia di atas 30 tahun mulai diterapkan: tidak ada lagi kontrak panjang, tawaran sebisa mungkin berdurasi tahunan dengan opsi, dan terutama porsi besar dari nilai gaji dikaitkan dengan bonus performa, bukan dengan bagian tetap.

Pada dasarnya, Calhanoglu ditawari kontrak 1 tahun + 1 tahun tambahan sebagai opsi, dengan angka gaji pokok yang jauh lebih rendah dibandingkan 6,5 juta saat ini, tetapi juga banyak bonus yang terutama terkait jumlah penampilan, untuk melindungi diri tepat dari meningkatnya jumlah cedera yang sedang ia alami.

Dalam kondisi seperti ini, kedua pihak saat ini masih berjauhan, tetapi tidak ada urgensi untuk mencapai kesepakatan sekarang, baik dari pihak Inter maupun dari pihak sang pemain yang tetap merasa sangat nyaman di Milan, tetapi yang sejak lama mendengarkan godaan untuk pulang ke Turki dengan kontrak besar.