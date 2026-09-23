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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter tidak terburu-buru untuk memperpanjang kontrak Calhanoglu: tetap akan habis masa berlakunya

Inter
H. Calhanoglu

Gelandang itu tetap akan habis kontrak pada akhir musim

Sudah 10 hari berlalu sejak direktur olahraga baru Inter, Dario Baccin - dalam penampilan publik pertamanya di peran barunya pada prapertandingan laga yang kemudian dimenangi 5-3 melawan Udinese - mengonfirmasi kepada media dimulainya kontak dan negosiasi untuk perpanjangan kontrak dua pemain terpenting dalam skuad saat ini yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2027: Federico Dimarco dan Hakan Calhanoglu.

Jika untuk bek sayap Italia itu klausul perpanjangan otomatis hingga 2028 (yang sudah aktif) mengurangi urgensi untuk menggelar pembicaraan, untuk gelandang Turki itu kebutuhan untuk menemukan kesepakatan, jika tujuannya adalah mempertahankannya lebih lama lagi di Milan, mulai menjadi mendesak. Namun sampai di mana negosiasinya?


  • Perkataan Baccin

    Kontak, terutama lewat telepon, dengan agennya Gordon Stipic memang sudah ada, Baccin pada dasarnya mengonfirmasinya tepat dalam wawancara pertama itu: "Kami punya skuad yang kuat, kami menjalani pembicaraan dengan tenang dan ketika ada kabar baru, tentu akan kami sampaikan kepada Anda, tetapi tidak ada urgensi. Kami sudah punya gagasan yang jelas dan para pemain ingin bertahan. Kami ingin mempertahankan tim ini di level setinggi mungkin dengan tetap menghormati batasan finansial"

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  • INTER TIDAK TERBURU-BURU

    Namun, kalimat kunci dari pernyataan ini adalah kalimat yang sama yang, menurut laporan Sky Sport, terus ditegaskan Inter juga kepada agen sang pemain: "tidak ada terburu-buru".

    Inter menyadari pentingnya pemain Turki itu bagi cara bermain tim ini, tetapi mereka menilai secara keseluruhan seluruh dampak yang dimiliki pemain ini, bukan hanya pada level teknis.

    Calhanoglu kini berusia 32 tahun dan akan berusia 33 tahun pada Februari, mulai mengalami banyak masalah fisik dalam dua musim terakhir dan, yang terpenting, merupakan salah satu dari 3 pemain dengan gaji tertinggi di seluruh skuad dengan bayaran melebihi 6,5 juta euro per tahun.

  • Tawaran yang lebih rendah

    Kalimat kunci lain dari wawancara Dario Baccin adalah yang menekankan perlunya "menghormati batasan finansial", dan di sinilah kebijakan baru untuk perpanjangan kontrak pemain berusia di atas 30 tahun mulai diterapkan: tidak ada lagi kontrak panjang, tawaran sebisa mungkin berdurasi tahunan dengan opsi, dan terutama porsi besar dari nilai gaji dikaitkan dengan bonus performa, bukan dengan bagian tetap.

    Pada dasarnya, Calhanoglu ditawari kontrak 1 tahun + 1 tahun tambahan sebagai opsi, dengan angka gaji pokok yang jauh lebih rendah dibandingkan 6,5 juta saat ini, tetapi juga banyak bonus yang terutama terkait jumlah penampilan, untuk melindungi diri tepat dari meningkatnya jumlah cedera yang sedang ia alami.

    Dalam kondisi seperti ini, kedua pihak saat ini masih berjauhan, tetapi tidak ada urgensi untuk mencapai kesepakatan sekarang, baik dari pihak Inter maupun dari pihak sang pemain yang tetap merasa sangat nyaman di Milan, tetapi yang sejak lama mendengarkan godaan untuk pulang ke Turki dengan kontrak besar.

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