Sudah 10 hari berlalu sejak direktur olahraga baru Inter, Dario Baccin - dalam penampilan publik pertamanya di peran barunya pada prapertandingan laga yang kemudian dimenangi 5-3 melawan Udinese - mengonfirmasi kepada media dimulainya kontak dan negosiasi untuk perpanjangan kontrak dua pemain terpenting dalam skuad saat ini yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2027: Federico Dimarco dan Hakan Calhanoglu.
Jika untuk bek sayap Italia itu klausul perpanjangan otomatis hingga 2028 (yang sudah aktif) mengurangi urgensi untuk menggelar pembicaraan, untuk gelandang Turki itu kebutuhan untuk menemukan kesepakatan, jika tujuannya adalah mempertahankannya lebih lama lagi di Milan, mulai menjadi mendesak. Namun sampai di mana negosiasinya?