Inter tetap mempertahankan Chivu terlepas dari hasil akhir musim ini: perpanjangan kontrak sudah siap

Inter akan tetap mempertahankan Cristian Chivu, terlepas dari bagaimana musim ini berakhir.

La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pekan ini pelatih asal Rumania tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari klub: kecuali terjadi kejutan besar, yang saat ini tak ada yang bisa membayangkannya, ia akan tetap berada di bangku cadangan Inter musim depan dan kemungkinan besar akan memperpanjang kontraknya, mengingat perjanjian saat ini berakhir pada 30 Juni 2027.

Sementara itu, setelah kekalahan dalam derby melawan Milan dan menjelang laga tandang Minggu malam di markas Lazio—yang membuat selisih poin dengan Inter di puncak klasemen menjadi -7—tim sedang menjalani pemusatan latihan di Appiano Gentile menjelang laga kandang soreini melawan Atalanta di San Siro di bawah pengawasan pelatih Gattuso. Chivu meminta para pemain untuk melupakan penampilan buruk pada Minggu lalu dan fokus pada sisa musim ini.