Goal.com
Live
cm grafica summit inter 2025 chivu marotta oaktree

Diterjemahkan oleh

Inter tetap mempertahankan Chivu terlepas dari hasil akhir musim ini: perpanjangan kontrak sudah siap

Petinggi Inter Milan menegaskan kembali kepercayaan mereka kepada sang pelatih.

Inter akan tetap mempertahankan Cristian Chivu, terlepas dari bagaimana musim ini berakhir.

La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pekan ini pelatih asal Rumania tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari klub: kecuali terjadi kejutan besar, yang saat ini tak ada yang bisa membayangkannya, ia akan tetap berada di bangku cadangan Inter musim depan dan kemungkinan besar akan memperpanjang kontraknya, mengingat perjanjian saat ini berakhir pada 30 Juni 2027.

Sementara itu, setelah kekalahan dalam derby melawan Milan dan menjelang laga tandang Minggu malam di markas Lazio—yang membuat selisih poin dengan Inter di puncak klasemen menjadi -7—tim sedang menjalani pemusatan latihan di Appiano Gentile menjelang laga kandang soreini melawan Atalanta di San Siro di bawah pengawasan pelatih Gattuso. Chivu meminta para pemain untuk melupakan penampilan buruk pada Minggu lalu dan fokus pada sisa musim ini.

  • Chivu telah memulai pembicaraan dengan para petinggi klub untuk merancang program musim panas: Inter akan memulai persiapan di pegunungan, di lokasi yang belum ditentukan, mengingat Appiano Gentile tidak dapat digunakan karena sedang menjalani renovasi. Tur ke luar negeri juga mungkin dilakukan, yang akan melibatkan para pemain yang baru saja kembali dari Piala Dunia.

    Sementara itu, pertanyaan utama berkisarpada para pemain bintang di bursa transfer: mulai dari Barella hingga Calhanoglu, termasuk Thuram dan Bastoni, yang diminati Barcelona dan mungkin akan dilepas jika ada tawaran yang tepat.

    • Iklan
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
0