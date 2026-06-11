Inter telah meraup 30 juta euro dari bursa transfer: penjualan Dumfries, Akinsanmiro, dan Esposito telah rampung

Selain itu, ada beberapa pemain yang nasibnya masih belum pasti dan berpotensi hengkang dari Inter, sehingga dapat menambah anggaran transfer. Untuk Davide Frattesi, ada banyak klub yang tertarik namun hingga saat ini belum ada tawaran konkret (ia bisa hengkang dengan harga sekitar 20 juta euro); sementara untuk Aleksandar Stankovic, opsi pembelian kembali telah dieksekusi sebesar 23 juta euro dan rencananya adalah mempertahankannya di skuad, namun jika ada tawaran yang dianggap menggiurkan, ia mungkin akan hengkang. Perhatikan juga perkembangan terkait masa depan Yann Bisseck dan Luis Henrique. Terakhir, Benjamin Pavard akan meninggalkan Inter setelah kembali dari masa peminjaman di Marseille, dan Besiktas sedang mempertimbangkan untuk membeli Kristjan Asllani seharga 12 juta euro.



