Inter musim depan kemungkinan akan tampil dengan skuad yang lebih muda. Setelah menjuarai Serie A, manajemen langsung bergerak untuk memperkuat tim dengan tujuan menurunkan rata-rata usia pemain: Oumar Solet (lahir tahun 2000) adalah nama yang paling santer dibicarakan untuk lini pertahanan yang akan kehilangan Acerbi, namun tidak hanya itu; di sisi kanan, Dumfries telah hengkang dan upaya penggantiannya kini difokuskan pada Marco Palestra (tawaran pertama sebesar 45 juta ditolak oleh Atalanta), sementara di lini tengah, Curtis Jones dari Liverpool telah diidentifikasi sebagai rekrutan ideal; di lini serang, kecuali ada kejutan, semuanya seharusnya tetap seperti ini dengan Lautaro, Thuram, Bonny, dan Esposito.
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Inter telah meraup 30 juta euro dari bursa transfer: penjualan Dumfries, Akinsanmiro, dan Esposito telah rampung
TIGA PENAWARAN INTER
Nerazzurri juga aktif di bursa transfer pemain yang dilepas, dan dibandingkan dengan pesaingnya, mereka sudah mulai meraup keuntungan. Menjelang pembukaan resmi bursa transfer, Inter telah menyelesaikan tiga kesepakatan pelepasan pemain yang menghasilkan total 30 juta euro bagi kas klub: Denzel Dumfries bergabung dengan Real Madrid dengan imbalan klausul pelepasan sebesar 20 juta euro yang telah dibayarkan (dan akan diterima sekaligus), seperti dilaporkan oleh Sky Sport, Pisa akan menggunakan hak pembelian kembali sebesar 6 juta euro untuk Ebenezer Akinsanmiro (Inter memiliki hak pembelian kembali sebesar 7,5 juta euro) dan Cagliari telah memutuskan untuk merekrut Sebastiano Esposito secara permanen dengan membayar 4 juta euro ke kas Inter ditambah persentase dari penjualan kembali di masa depan.
SIAPA LAGI YANG BISA BERANGKAT
Selain itu, ada beberapa pemain yang nasibnya masih belum pasti dan berpotensi hengkang dari Inter, sehingga dapat menambah anggaran transfer. Untuk Davide Frattesi, ada banyak klub yang tertarik namun hingga saat ini belum ada tawaran konkret (ia bisa hengkang dengan harga sekitar 20 juta euro); sementara untuk Aleksandar Stankovic, opsi pembelian kembali telah dieksekusi sebesar 23 juta euro dan rencananya adalah mempertahankannya di skuad, namun jika ada tawaran yang dianggap menggiurkan, ia mungkin akan hengkang. Perhatikan juga perkembangan terkait masa depan Yann Bisseck dan Luis Henrique. Terakhir, Benjamin Pavard akan meninggalkan Inter setelah kembali dari masa peminjaman di Marseille, dan Besiktas sedang mempertimbangkan untuk membeli Kristjan Asllani seharga 12 juta euro.