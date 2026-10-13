95' PELUANG - Penyelamatan gemilang Josep Martinez. Ia merebahkan badan ke kiri untuk menepis tembakan Vermant menjadi sepak pojok. Sesaat sebelumnya, Vermant menyia-nyiakan peluang dari jarak dekat dengan menendang bola melambung.





93' GOL - Bonny menerima umpan terobosan Stankovic, masuk ke kotak penalti dari sisi kiri, lalu memotong ke kanan dan melepaskan tembakan keras ke gawang Sommer untuk memberi harapan kepada Inter.





87' GOL - Satu lagi umpan terobosan Bruges, dan sekali lagi pertahanan Inter terbuka di tengah. Kali ini Vermant berhadapan satu lawan satu dengan Martinez dan menaklukkannya lewat tendangan cungkil.





87' PELUANG - Bonny bekerja keras di sisi kiri sebelum mengirim umpan silang keras dan mendatar ke tengah kotak penalti. Lautaro Martinez menyambutnya dengan tembakan, tetapi Sommer melakukan penyelamatan.





81' GOL - Sucic mendapat ruang di tepi kotak penalti dan melepaskan tembakan yang ditepis Sommer ke tengah. Lautaro Martinez paling cepat menyambar bola pantul dan mencetak gol.





74' GOL - Serangan balik lainnya membuat sisi kanan Inter terbuka. Bola dikirim kepada Forbs di tengah kotak penalti, lalu tembakan kaki kirinya yang mendatar ditepis Martinez secara refleks. Bola jatuh di kaki Tresoldi, yang segera menyesuaikan posisi tubuh dan kembali mencetak gol. Hat-trick.





72' PELUANG - Penyelamatan luar biasa Josep Martinez. Ia membaca terobosan Potts dari tengah dan secara refleks menepis tembakan kaki kanan dari jarak dekat dengan telapak tangan terbuka.





70' TIANG GAWANG - Pertahanan Inter kembali goyah. Kali ini Virgili memotong ke kanan dan melepaskan tembakan kaki kanan mendatar yang membentur tiang di sisi kanan Martinez.





63' GOL - Umpan jauh Sabbe menemui Forbs, yang mengandalkan kecepatannya untuk mendahului dan mengecoh Dimarco. Josep Martinez bergegas jauh meninggalkan gawang, tetapi Forbs melepaskan tembakan yang memperdayanya. Bola kemudian sampai kepada Tresoldi, yang menuntaskannya ke gawang kosong.





57' CEDERA - Spileers berduel dengan Dimarco, yang menggeser bola sebelum dijatuhkan. Namun, Saggi membiarkan permainan berlanjut. Bek tersebut justru mengalami cedera lebih parah dan harus meninggalkan lapangan dengan dipapah tim medis Bruges.





56' PENYELAMATAN AJAIB SOMMER! - Lewat serangan spektakuler yang juga diwarnai keberuntungan, Inter membawa Lautaro Martinez berhadapan langsung dengan Sommer setelah bola memantul. Lautaro lebih dulu berpura-pura menembak hingga Sommer terjatuh, lalu melepaskan tembakan kaki kanan. Namun, kiper yang sudah terbaring itu masih bisa menjulurkan kaki untuk menepisnya. Kesalahan besar penyerang Argentina itu sekaligus penyelamatan gemilang sang kiper.





53' PELUANG - Bastoni dibiarkan maju tanpa hadangan hingga tepi kotak penalti. Tembakan yang juga mengarah sebagai umpan silangnya dibelokkan menjadi sepak pojok.





50' PELUANG - Diouf melesat dalam serangan balik dan mengoper kepada Thuram di tepi kotak penalti. Pemain bernomor punggung 9 itu memotong ke kanan dan melepaskan tembakan melengkung yang sedikit meleset dari gawang.





44' GOL - Serangan balik apik Inter diawali Thuram yang menggiring bola sejauh 35 meter, lalu mengumpan kepada Dimarco yang bergerak menusuk di tepi kotak penalti. Sang pemain sayap langsung mengoper dengan tumit ke sudut kotak enam yard. Di sana, Lautaro Martinez menggunakan tubuhnya untuk menahan Mechele, berputar melewatinya, lalu menembak dan menaklukkan Sommer ke tiang jauh.





43' PELUANG - Bastoni melompat menyambut sepak pojok dan mengarahkan sundulannya ke gawang, tetapi Sommer sigap menepisnya.





42' PELUANG - Peluang lain untuk Lautaro Martinez, tetapi tembakan kaki kirinya diblok pertahanan lawan. Lautaro kembali paling cepat menyambar bola pantul, namun tembakannya dengan sisi luar kaki kanan dibelokkan menjadi sepak pojok.





36' GOL DIANULIR -





34' PELUANG - Serangan balik Bruges di ruang terbuka kembali membuat pertahanan Inter kewalahan. Vrigili mencapai tepi kotak penalti, memotong ke kanan, lalu melepaskan tembakan melengkung yang sedikit meleset dari gawang Martinez. Sang kiper tetap melompat untuk mengawasi arah bola.





32' MISTAR GAWANG - Calhanoglu berupaya menebus kesalahannya. Ia menerima bola di tepi kotak penalti, mengecoh penjaganya hingga terjatuh dengan gerak tipu seolah akan menembak memakai kaki kiri, lalu melepaskan tembakan keras kaki kanan yang menghantam mistar saat Sommer sudah tak berdaya. Barella mencoba menyambar bola pantul dari posisi menjanjikan, tetapi tembakannya melambung jauh.





30' GOL - Tresoldi maju sebagai eksekutor penalti dan mengecoh Martinez dengan menempatkan bola tepat di bawah sudut atas gawang.





29' PENALTI - Frobs melakukan serangan balik dari ujung ke ujung lapangan setelah Inter mendapat sepak pojok. Pemain sayap Bruges itu melewati Calhanoglu, yang kemudian menjatuhkannya.Hanya kartu kuning karena pelanggaran tersebut tidak lagi dikenai hukuman tambahan.





27' KARTU KUNING - Spileers menampar wajah Lautaro dan mendapat kartu kuning.





26' MISTAR GAWANG - Menyusul sebuah sepak pojok, Tresoldi menyesuaikan posisi tubuh untuk menyambut bola liar dan melepaskan tembakan keras kaki kanan yang menghantam mistar saat Martinez sudah tak berdaya.





11' PELUANG - Lautaro Martinez berputar di tepi kotak penalti dan membuka ruang untuk menembak. Namun, bola mengarah ke tengah dengan tenaga yang tidak terlalu kuat sehingga Sommer mudah menangkapnya.





6' PELUANG - Bisseck mengolah bola dengan baik di tengah lapangan, lalu mengirim umpan terobosan kepada Thuram di kotak penalti. Thuram mengontrol bola ke depan dan menembak dengan sisi luar kaki kanan untuk mendahului Sommer, tetapi bola sedikit melebar dari tiang jauh.





4' - Sommer sigap keluar dari gawang untuk menghalau bola lebih dulu sebelum Diouf, yang bergerak menusuk ke kotak penalti dari kanan, dapat menyambutnya.





0' - Kick-off pukul 21.00 di Stadion Giuseppe Meazza di San Siro.





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