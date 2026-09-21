Inter, surat Moratti untuk Mazzola: "Kami tidak akan pernah melupakanmu, susullah para juara Grande Inter lainnya"

Kepergian Sandro Mazzola, yang wafat pada akhir pekan, mengguncang dunia Inter yang merapat di sekitar keluarganya untuk mengenang sang juara yang telah berpulang hari ini, dalam upacara pemakamannya di Basilika Sant'Ambrogio, Milan.

Dalam upacara duka tersebut, dibacakan sebuah surat yang ingin dipersembahkan mantan presiden Inter Massimo Moratti kepadanya - yang mendampingi ayahnya pada masa kejayaan Grande Inter milik Mazzola lebih dulu dan kemudian menjadi petingginya selama masa kepresidenannya.



