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Massimo MorattiGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter, surat Moratti untuk Mazzola: "Kami tidak akan pernah melupakanmu, susullah para juara Grande Inter lainnya"

Inter

Kepergian Sandro Mazzola, yang wafat pada akhir pekan, mengguncang dunia Inter yang merapat di sekitar keluarganya untuk mengenang sang juara yang telah berpulang hari ini, dalam upacara pemakamannya di Basilika Sant'Ambrogio, Milan.

Dalam upacara duka tersebut, dibacakan sebuah surat yang ingin dipersembahkan mantan presiden Inter Massimo Moratti kepadanya - yang mendampingi ayahnya pada masa kejayaan Grande Inter milik Mazzola lebih dulu dan kemudian menjadi petingginya selama masa kepresidenannya.


  • TERIMA KASIH ATAS WARISAN YANG ANDA TINGGALKAN

    "Halo Sandro, terima kasih atas warisan yang kamu tinggalkan untuk kami, atas kenangan tentang gayamu, determinasi kamu, kegigihanmu. Terima kasih untuk gol-gol indah yang telah membuat kami bergembira. Kamu membangkitkan antusiasme dan rasa hormat sepanjang hidupmu"

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  • BERGABUNGLAH DENGAN PARA JUARA INTER BESAR

    "Sekarang kamu bergabung dengan para juara Grande Inter, yang prestisenya masih kami nikmati hingga sekarang. Semangat, Sandro, kamu akan menemukan kedamaian setelah kehidupan yang begitu intens dan kami tidak akan pernah melupakanmu. Cium, Massimo Moratti"

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