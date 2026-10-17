Gol ke gawang Talleres merupakan gol keempat Flores di Clausura. Namun, gol-golnya, meski selalu indah dan menentukan, tak menggambarkan Flores seutuhnya. Anak didik kesayangan Paredes yang berusia 19 tahun itu merupakan talenta paling bersinar di sepakbola Argentina. Daftar pemandu bakat yang memantau Flores sangat panjang, termasuk pemandu bakat Inter yang sangat tertarik kepadanya. Flores bisa langsung direkrut dengan membayar klausul pelepasan sebesar 20 juta dolar AS. Harga yang menguntungkan bagi banyak pihak...