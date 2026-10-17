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Boca Juniors v Talleres - Torneo Clausura 2026Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Inter, sudah lihat Flores? Talenta muda Boca Juniors cetak gol spektakuler melawan Talleres

Inter

Boca Juniors, seorang bintang telah lahir: Leonel Flores kembali mencetak gol di depan mata Inter

Leonel Flores adalah bintang baru sepak bola Argentina. Pemain kelahiran 2007 itu menyuguhkan permainan menawan bersama Boca Juniors: gocekan yang memukau, aksi mengolongi lawan, dan gol-gol penentu. Salah satunya adalah gol indah yang ia cetak ke gawang Talleres tadi malam, yang memberi Xeneizes kemenangan. Penyerang sayap kiri itu lebih dulu melewati dua lawan, lalu melepaskan tembakan melengkung ke tiang jauh dengan lintasan yang sangat sulit.

  • Inter memantau

    Gol ke gawang Talleres merupakan gol keempat Flores di Clausura. Namun, gol-golnya, meski selalu indah dan menentukan, tak menggambarkan Flores seutuhnya. Anak didik kesayangan Paredes yang berusia 19 tahun itu merupakan talenta paling bersinar di sepakbola Argentina. Daftar pemandu bakat yang memantau Flores sangat panjang, termasuk pemandu bakat Inter yang sangat tertarik kepadanya. Flores bisa langsung direkrut dengan membayar klausul pelepasan sebesar 20 juta dolar AS. Harga yang menguntungkan bagi banyak pihak...

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