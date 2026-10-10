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Sucic InterGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Inter, Sucic: "Saya tidak tertarik membicarakan menit bermain"

Inter
P. Sucic

Pemain Kroasia itu berbicara setelah kemenangan atas Parma

Petar Sucic berbicara kepada mikrofon DAZN setelah kemenangan Inter 3-0 atas Parma, laga yang ia buka dengan gol pertama Inter: "Saya senang, yang terpenting hari ini adalah menang. Menit bermain saya di bagian pertama musim ini? Terlalu cepat untuk membicarakan menit bermain saya, kita akan lihat dalam 2-3 bulan. Saya hanya memikirkan menit bermain, bukan meninggalkan klub: semua orang bisa bicara dan mengatakan apa pun yang mereka mau, tetapi saya tahu apa yang ingin saya lakukan dan bagi saya penting untuk bermain dan membantu tim. Bagi saya sekarang yang terpenting hanyalah tampil bagus bersama Inter dan tim tampil baik".


Gelandang Inter itu menambahkan: "Senang? Saya selalu senang ketika bermain. Yang penting adalah kami menang. Mereka mungkin punya satu peluang, kami harus puas dengan kemenangan yang kami raih. Saya tahu apa yang ingin saya lakukan: membantu tim dan melakukannya sebaik mungkin. Saya tidak ingin membicarakan rumor soal menit bermain".


  • Pemain terbaik pertandingan

    Pemain Kroasia kelahiran 2003 itu dinobatkan sebagai player of the match dalam pertandingan tersebut.


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