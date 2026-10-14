Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
cm grafica stankovic inter
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter, Stankovic diminati klub-klub Inggris: dilema senilai 40 juta bagi Chivu

Inter
A. Stankovic

Aleksandar Stankovic masih menjadi sosok misterius di Inter di Appiano Gentile. Bahkan pada malam buruk Inter di Liga Champions, ketika mereka kalah 4-3 dari Bruges, gelandang Serbia yang semula diperkirakan bersaing dengan Calhanoglu itu hanya bermain selama 2 menit ditambah waktu tambahan.

Waktu sesingkat itu cukup baginya untuk memberikan assist bagi gol Bonny dan kembali memunculkan rumor tentang masa depannya menjelang Januari, ketika rumor dari Premier League tak terelakkan akan kembali terdengar.

  • MASIH TERPINGGIRKAN

    Hanya 46 menit bermain (ditambah waktu tambahan) dalam 4 pertandingan di liga dan Champions League, tetapi ia tetap mencatatkan satu assist. Bagi Chivu, pemain Serbia itu adalah pilihan terakhir di lini tengah, meski cedera Curtis Jones saat ini bisa saja memberinya lebih banyak kesempatan bermain. Namun, kesempatan itu belum juga tiba, sementara rencana untuk mengembangkan sang pemain perlahan menemui jalan buntu.

  • 40 JUTA DARI PREMIER LEAGUE

    Di tengah kekecewaan besar yang melanda Inter, muncul kabar dari Spanyol mengenai kembali menguatnya minat menjelang Januari, seperti dilaporkan AS. Ketertarikan dari klub-klub Liga Primer Inggris yang muncul pada musim panas belum mereda. Sebaliknya, minat itu kembali menguat. Menurut surat kabar Spanyol tersebut, jika menerima tawaran senilai 40 juta euro pada Januari, kali ini Inter tidak akan menolaknya.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
BOL

BOL

Serie A

17 Okt 2026

INT

INT