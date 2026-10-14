Aleksandar Stankovic masih menjadi sosok misterius di Inter di Appiano Gentile. Bahkan pada malam buruk Inter di Liga Champions, ketika mereka kalah 4-3 dari Bruges, gelandang Serbia yang semula diperkirakan bersaing dengan Calhanoglu itu hanya bermain selama 2 menit ditambah waktu tambahan.

Waktu sesingkat itu cukup baginya untuk memberikan assist bagi gol Bonny dan kembali memunculkan rumor tentang masa depannya menjelang Januari, ketika rumor dari Premier League tak terelakkan akan kembali terdengar.