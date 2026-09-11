Sudah hampir sebulan berlalu sejak bek sayap asal Inggris Djed Spence tiba di Milan dari London. Pemain sayap, penggawa tim nasional Inggris itu, datang ke Inter setelah klub tersebut menjalani perburuan yang berliku untuk mendapatkan tambahan kekuatan di sektor sayap (mulai dari kegagalan Palestra, lalu terhentinya tes medis Khalaili), tetapi masalah fisik yang dialaminya selama Piala Dunia membuatnya belum bisa langsung tersedia bagi Cristian Chivu untuk 4 laga pertama yang dimainkan antara Liga dan Liga Champions.





Namun, hari ini kabar baik datang dari Appiano Gentile, apakah dia sudah akan masuk skuad untuk laga melawan Udinese?



