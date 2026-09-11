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Djed Spence Inter 2026Getty Images
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Inter, Spence kembali: sudah berlatih bersama tim, langsung masuk skuad lawan Udinese?

Transfers
Inter vs Udinese
Inter
Udinese
Serie A

Bek Inggris itu akhirnya tersedia untuk Cristian Chivu.

Sudah hampir sebulan berlalu sejak bek sayap asal Inggris Djed Spence tiba di Milan dari London. Pemain sayap, penggawa tim nasional Inggris itu, datang ke Inter setelah klub tersebut menjalani perburuan yang berliku untuk mendapatkan tambahan kekuatan di sektor sayap (mulai dari kegagalan Palestra, lalu terhentinya tes medis Khalaili), tetapi masalah fisik yang dialaminya selama Piala Dunia membuatnya belum bisa langsung tersedia bagi Cristian Chivu untuk 4 laga pertama yang dimainkan antara Liga dan Liga Champions.


Namun, hari ini kabar baik datang dari Appiano Gentile, apakah dia sudah akan masuk skuad untuk laga melawan Udinese?


  • Bagaimana kondisi Spence

    Spence tiba di Milan pada 15 Agustus 2026, dengan Inter mengeluarkan sekitar 35 juta euro termasuk bonus untuk merekrutnya dari Tottenham. Bek sayap eks-Genoa itu, di antara lainnya, mengalami masalah otot saat tampil sebagai protagonis bersama Inggris di Piala Dunia (finis di posisi ketiga) yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dan ia menghabiskan hari-hari pertamanya di Appiano Gentile untuk menjalani perawatan serta mengatasi gangguan fisik tersebut.

    Faktanya, selama dua pekan terakhir ia hanya berlatih terpisah dan di gym untuk melanjutkan proses pengondisian fisik yang sebenarnya belum pernah dimulai sepanjang musim panas.

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  • Berlatih bersama tim

    Namun hari ini dari Pinetina datang kabar yang sudah ditunggu-tunggu semua orang. Menurut laporan Sportmediaset, Spence untuk pertama kalinya berlatih di lapangan, bersama grup dan dengan anggota tim lainnya. Ini menjadi sinyal penting bagi proses integrasinya ke dalam skuad, tepat 4 hari sebelum pertandingan yang akan mempertemukan Inter dengan Udinese di San Siro dan menutup pekan ke-4 liga.

  • Sudah dipanggil?

    Saat ini sulit membayangkan Spence sudah bisa turun ke lapangan melawan Juventus. Jika masuk skuad, itu demi membuatnya tetap dekat dengan tim sebelum jeda internasional panjang pertama. Pemain Inggris itu kini harus mulai meningkatkan beban latihannya dan, pada dasarnya, harus menjalani selama jeda tersebut persiapan pramusim yang tidak bisa ia lakukan karena cedera.

    Karena itu, kecil kemungkinan mantan pemain Tottenham itu juga sudah bisa dipertimbangkan masuk skuad untuk laga yang dijadwalkan pada Sabtu, 19 September di Olimpico melawan Roma, big match besar kedua musim ini. Bidikannya pun tertuju pada pekan ke-5 liga, setelah jeda internasional, ketika Inter akan menghadapi Parma di kandang, di San Siro, pada 10 Oktober.

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