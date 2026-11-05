Inter Resmi Tunjuk Wakil Direktur Olahraga Baru: Siapa Simone Lo Schiavo?

Pertandingan berikutnya INT Serie A 12.00 COM

Setelah kepergian Piero Ausilio dan promosi mantan wakilnya, Dario Baccin, menjadi direktur olahraga baru Inter, posisi yang sebelumnya dipegang Baccin pun kosong. Inter telah lama mempertimbangkan sosok yang akan mengisi posisi itu, dengan fokus yang lebih besar pada sektor usia muda dan pengembangan pemain muda ketimbang tugas direktur olahraga. Pada akhirnya, pilihan jatuh kepada Simone Lo Schiavo.

Hari ini, klub meresmikan penunjukan tersebut dengan memberinya jabatan Direktur Pengembangan Sepak Bola yang baru.