Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-ITA-SERIEA-INTER-MONZAAFP
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter Resmi Tunjuk Wakil Direktur Olahraga Baru: Siapa Simone Lo Schiavo?

Inter

Inter resmi mengumumkan anggota baru dalam tim yang menangani bursa transfer.

Pertandingan berikutnya
INT

INT

Serie A

08 Nov 2026

COM

COM

Setelah kepergian Piero Ausilio dan promosi mantan wakilnya, Dario Baccin, menjadi direktur olahraga baru Inter, posisi yang sebelumnya dipegang Baccin pun kosong. Inter telah lama mempertimbangkan sosok yang akan mengisi posisi itu, dengan fokus yang lebih besar pada sektor usia muda dan pengembangan pemain muda ketimbang tugas direktur olahraga. Pada akhirnya, pilihan jatuh kepada Simone Lo Schiavo.

Hari ini, klub meresmikan penunjukan tersebut dengan memberinya jabatan Direktur Pengembangan Sepak Bola yang baru.

  • PERNYATAAN RESMI

    F.C. Internazionale Milano dengan senang hati mengumumkan bergabungnya Simone Lo Schiavo dengan klub. Sejak 5 November 2026, ia resmi memulai kiprahnya bersama Inter sebagai Director of Football Development dan bertanggung jawab langsung kepada Chief Football Officer Dario Baccin.

  • Dari Roma ke Palermo, pengalaman Lo Schiavo sebagai pengurus klub

    Setelah pengalaman pertamanya di Vibonese, Lo Schiavo menjabat sebagai direktur departemen pemanduan bakat, lalu koordinator teknis sektor pembinaan usia muda A.S. Roma. Selanjutnya, ia menjabat sebagai kepala pemanduan bakat U.S. Salernitana sebelum bergabung dengan departemen pemanduan bakat Palermo F.C.

  • SAMBUTAN MAROTTA

    "Simone Lo Schiavo bergabung dengan klub kami berbekal keahlian dan antusiasme besar. Kontribusinya akan sangat berharga dalam pekerjaan sehari-hari di departemen olahraga. Kami menyambutnya dan mengucapkan selamat bekerja", kata Presiden dan CEO Giuseppe Marotta.

    Seluruh anggota klub menyambut Lo Schiavo dan mendoakan yang terbaik bagi kiprahnya bersama klub kami.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
INT

INT

Serie A

08 Nov 2026

COM

COM