"Dalam musim ketika kami meraih gelar ganda domestik ketiga, di luar lapangan klub juga menjalani musim yang ditandai dengan konsolidasi keuangan. Upaya penyehatan keuangan semakin cepat setelah Oaktree hadir sebagai pemilik baru. Laporan keuangan yang diajukan untuk mendapat persetujuan Anda sekalian menegaskan penguatan signifikan pada kondisi keuangan dan permodalan klub. Pendapatan kembali melampaui €500 juta, tahun buku ditutup dengan laba bersih, beban keuangan lebih rendah dibandingkan laporan keuangan sebelumnya, dan setelah sekian lama, modal kembali positif. Kami akan terus berupaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan dan daya saing di bidang olahraga, dengan keyakinan bahwa kami berada di jalur yang tepat. Dalam waktu dekat, kami akan membagikan kepada Anda sekalian hasil luar biasa dari proses perancangan stadion baru di Milan. Stadion ini akan menjadi ikon baru kota, pusat olahraga yang diperbarui, hidup, dan terbuka bagi masyarakat. Stadion milik sendiri ini juga akan menjadi sarana strategis yang memungkinkan Inter meningkatkan pendapatan dan memperkecil kesenjangan dengan klub-klub papan atas Eropa."