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Grafica Oaktree Marotta Inter 2025 2026 2.1 deskCalciomercato
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter Resmi Catat Surplus 22,7 Juta. Marotta: "Pendapatan Makin Kokoh dan Double Ketiga. Stadion Baru Segera Hadir"

Inter

Setelah dewan direksi, rapat pemegang saham juga menyetujui laporan keuangan 2026.

Sentimen positif yang telah disampaikan usai rapat dewan direksi juga dikonfirmasi dalam rapat pemegang saham Inter.

Laporan keuangan yang ditutup pada 30 Juni 2026 lalu menjadi langkah maju penting dalam pertumbuhan dan konsolidasi klub di tingkat internasional. Inter membukukan surplus sebesar 22,7 juta euro, mencatat pendapatan tertinggi kedua sepanjang sejarahnya dan turut memperkuat ekuitasnya, yang kembali positif.


  • Laporan keuangan disetujui

    Rapat Umum Pemegang Saham F.C. Internazionale Milano S.p.A. menyetujui laporan keuangan tahun fiskal 2025/26 dalam pertemuan daring hari ini yang dihadiri Presiden sekaligus CEO Giuseppe Marotta dan jajaran manajemen puncak Inter.

  • Pendapatan Rekor

    Laporan laba rugi untuk musim 2025/26 menunjukkan pendapatan sebesar €518 juta, hasil terbaik kedua dalam sejarah klub setelah rekor musim lalu (€567 juta), yang ditandai oleh pendapatan luar biasa dari keikutsertaan di FIFA Club World Cup dan keberhasilan mencapai final UEFA Champions League.

  • Laba 22,7 juta dan pengurangan biaya

    Laporan keuangan kembali mencatat hasil positif, dengan laba bersih sebesar €22,7 juta. Hasil ini dicapai berkat penguatan pendapatan dari peningkatan pemasukan komersial dan hari pertandingan, serta penurunan biaya produksi sekitar €20 juta atau 4%.

    Kinerja sepanjang tahun fiskal tersebut membuat ekuitas Grup kembali positif sebesar €10,4 juta, dari posisi negatif €12 juta pada penutupan laporan keuangan 2024/25.

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  • Pengurangan biaya dan investasi di Pinetina

    Sepanjang tahun fiskal yang dimaksud, beban keuangan turun sekitar 50 persen, setara dengan €19 juta, berkat pembiayaan kembali yang rampung pada akhir tahun lalu. Pembiayaan baru tersebut memiliki biaya modal yang lebih rendah dibandingkan pembiayaan sebelumnya.

    Klub juga telah memulai rencana investasi besar untuk mengembangkan infrastruktur Inter Training Center di Appiano Gentile dan Konami Women & Talent Center di Interello.

  • LAPORAN KEBERLANJUTAN

    Usai Rapat Umum Pemegang Saham, perusahaan membagikan Laporan Keberlanjutan pertama dalam sejarahnya. Dokumen ini bertujuan mewujudkan keinginan klub untuk menempuh proses yang terstruktur, menata secara sistematis kegiatan yang telah dimulai, memahami dampaknya, dan mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu ditingkatkan dengan lebih jelas.

  • PERNYATAAN MAROTTA

    "Dalam musim ketika kami meraih gelar ganda domestik ketiga, di luar lapangan klub juga menjalani musim yang ditandai dengan konsolidasi keuangan. Upaya penyehatan keuangan semakin cepat setelah Oaktree hadir sebagai pemilik baru. Laporan keuangan yang diajukan untuk mendapat persetujuan Anda sekalian menegaskan penguatan signifikan pada kondisi keuangan dan permodalan klub. Pendapatan kembali melampaui €500 juta, tahun buku ditutup dengan laba bersih, beban keuangan lebih rendah dibandingkan laporan keuangan sebelumnya, dan setelah sekian lama, modal kembali positif. Kami akan terus berupaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan dan daya saing di bidang olahraga, dengan keyakinan bahwa kami berada di jalur yang tepat. Dalam waktu dekat, kami akan membagikan kepada Anda sekalian hasil luar biasa dari proses perancangan stadion baru di Milan. Stadion ini akan menjadi ikon baru kota, pusat olahraga yang diperbarui, hidup, dan terbuka bagi masyarakat. Stadion milik sendiri ini juga akan menjadi sarana strategis yang memungkinkan Inter meningkatkan pendapatan dan memperkecil kesenjangan dengan klub-klub papan atas Eropa."

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