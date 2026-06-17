Inter punya kiper baru! Juara Serie A itu mencapai kesepakatan dengan bintang Lazio

Inter, juara bertahan Serie A, telah mengambil langkah tegas di bursa transfer musim panas dan hampir mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Provedel. Nerazzurri telah mencari kiper yang andal dan berpengalaman untuk memperkuat barisan penjaga gawang mereka, terutama karena mereka bersiap menghadapi kepergian kiper veteran Yann Sommer, menurut laporan yang beredar. Meskipun Josep Martinez telah digadang-gadang untuk memainkan peran yang lebih menonjol, pelatih Cristian Chivu secara khusus meminta penambahan Provedel untuk memastikan persaingan yang ketat memperebutkan posisi kiper utama.

Menurut pakar transfer Alfredo Pedulla, negosiasi antara kedua klub telah mencapai terobosan. Lazio awalnya menuntut biaya transfer sekitar €5 juta, sementara Inter awalnya menargetkan angka yang lebih rendah, yaitu €2,5 juta. Kedua raksasa Italia tersebut akhirnya mencapai kesepakatan di angka tengah, yaitu €3 juta, untuk memfasilitasi transfer ini. Dengan kedua klub kini telah mencapai kesepakatan penuh, kiper veteran tersebut diperkirakan akan segera menyelesaikan formalitas transfernya ke San Siro.



