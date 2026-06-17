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Inter punya kiper baru! Juara Serie A itu mencapai kesepakatan dengan bintang Lazio
Inter berhasil menemukan pemain yang mereka cari di ibu kota
Inter, juara bertahan Serie A, telah mengambil langkah tegas di bursa transfer musim panas dan hampir mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Provedel. Nerazzurri telah mencari kiper yang andal dan berpengalaman untuk memperkuat barisan penjaga gawang mereka, terutama karena mereka bersiap menghadapi kepergian kiper veteran Yann Sommer, menurut laporan yang beredar. Meskipun Josep Martinez telah digadang-gadang untuk memainkan peran yang lebih menonjol, pelatih Cristian Chivu secara khusus meminta penambahan Provedel untuk memastikan persaingan yang ketat memperebutkan posisi kiper utama.
Menurut pakar transfer Alfredo Pedulla, negosiasi antara kedua klub telah mencapai terobosan. Lazio awalnya menuntut biaya transfer sekitar €5 juta, sementara Inter awalnya menargetkan angka yang lebih rendah, yaitu €2,5 juta. Kedua raksasa Italia tersebut akhirnya mencapai kesepakatan di angka tengah, yaitu €3 juta, untuk memfasilitasi transfer ini. Dengan kedua klub kini telah mencapai kesepakatan penuh, kiper veteran tersebut diperkirakan akan segera menyelesaikan formalitas transfernya ke San Siro.
- Getty Images Sport
Akhir sebuah era di Lazio
Kepergian Provedel menandai berakhirnya masa empat tahunnya di Roma, tempat ia telah memantapkan diri sebagai idola para penggemar. Situasinya di Stadio Olimpico berubah drastis setelah kepergian Maurizio Sarri, yang baru-baru ini bergabung dengan Atalanta. Sarri adalah pendukung utama Provedel di klub tersebut, namun Gennaro Gattuso—yang kini hampir pasti akan mengambil alih jabatan sebagai pelatih kepala baru—memiliki preferensi taktik yang berbeda. Gattuso dikabarkan telah menunjuk Christos Mandas sebagai pilihan utamanya yang tak terbantahkan, dengan pemain muda berbakat Edoardo Motta sebagai kiper cadangan utama.
Tersisih sebagai "orang yang tidak diinginkan" dalam skuad baru Gattuso, Provedel memilih untuk memulai lembaran baru bersama juara Scudetto tersebut. Mantan pemain Spezia ini telah menyepakati persyaratan pribadinya dengan Nerazzurri, dengan laporan menunjukkan bahwa ia akan menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun. Kesepakatan tersebut bernilai €1,5 juta per musim ditambah bonus berdasarkan performa, yang menjamin masa depannya di level teratas sepak bola Italia hingga 2029.
Impian seumur hidup terwujud
Bagi Provedel, kepindahannya ke Inter bukan sekadar langkah maju dalam karier profesionalnya; ini adalah pencapaian ambisi pribadinya. Agennya, Gianni Riva, telah berbicara secara terbuka mengenai arti transfer ini bagi sang pemain. Melalui wawancara dengan La Lazio Siamo Noi, Riva mengonfirmasi bahwa kesepakatan ini akan segera terwujud dan menyoroti ikatan emosional Provedel dengan klub tersebut, sambil menegaskan bahwa kiper ini tidak pindah ke Milan hanya untuk duduk di bangku cadangan.
"Kami sudah sangat dekat; kami telah bekerja ke arah yang benar," katanya. "Saya harap transfer ini bisa segera diselesaikan. Provedel telah menjadi penggemar Inter seumur hidupnya, dan baginya ini adalah momen puncak dalam kariernya. Dia akan datang ke sini untuk menunjukkan kemampuannya, dan kita lihat saja nanti. Kami optimis. Dia telah melalui perjalanan yang sangat panjang, dan kini saat yang tepat telah tiba. Saya punya firasat yang baik. Kontak dengan Chivu? Saya rasa tidak. Waktu yang tersisa memang tidak banyak, tapi kami sangat optimis."
- Getty Images Sport
Statistik Provedel dan absennya Lazio di kompetisi Eropa
Provedel tampil dalam 29 pertandingan bersama Lazio di semua kompetisi selama musim 2025-26, kebobolan 30 gol, dan mencatatkan 12 clean sheet. Meskipun ia telah berupaya keras secara individu, tim tersebut mengalami musim yang sulit, finis di peringkat kesembilan Serie A dan akibatnya gagal lolos ke kompetisi Eropa musim depan.