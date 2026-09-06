Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Pio Esposito Inter MonzaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Inter, Pio Esposito setelah perpanjangan kontrak: "Bersyukur kepada Chivu, bersama dia sejak U-14"

Inter
F. Esposito

Striker Inter itu berbicara setelah memperpanjang kontraknya hingga 2032

Pio Esposito, penyerang tengah Inter yang baru saja memperpanjang kontraknya hingga 2032, berbicara kepada kanal resmi klub.


Pio, Anda dan Inter bersama hingga 2032: apa artinya dan seberapa besar nilai perpanjangan kontrak ini bagi Anda?

"Saya harus bilang bahwa ini adalah hal yang sangat emosional: ketika saya masuk ke mobil untuk datang ke sini, saya merasa gugup. Kenapa? Karena saya merasa ini adalah pencapaian penting bagi hidup saya dan bagi karier saya, meskipun ini sama sekali bukan titik akhir, melainkan titik awal untuk terus bekerja seperti ini dan sebuah pengakuan atas kerja yang sudah dilakukan sampai hari ini, jadi saya harus terus bekerja seperti ini."


Anda berusia 9 tahun saat pertama kali mengenakan jersey Inter, apa yang akan Anda katakan kepada versi diri Anda saat itu hari ini, melihat perjalanan sepakbola yang sudah Anda jalani?

"Tentu saja saya akan mengatakan untuk selalu percaya, di momen-momen terbaik maupun di momen yang sedikit kurang indah, untuk terus percaya dan terutama selalu bekerja semaksimal mungkin, karena dengan kerja keras cepat atau lambat hasil akan datang."


  • Seberapa besar pengaruh Mister Chivu terhadap perkembanganmu? Kamu juga sudah pernah bermain dengannya di tim Primavera.

    "Sangat besar, saya juga pernah di Under 14 bersama Mister Chivu. Sejak dulu dia selalu punya rasa hormat dan kepercayaan besar kepada saya, jadi bertemu lagi dengannya di Tim Utama adalah sesuatu yang sangat penting bagi saya. Dia memberi saya kesempatan yang saya impikan sepanjang hidup: saya senang sampai hari ini saya berhasil membalas kepercayaannya, saya berharap dan ingin terus melakukannya".


    Sejak kembali ke Inter, dalam satu musim kamu mengangkat dua trofi dan secara individu mencetak 10 gol. Target pribadi apa yang kamu miliki untuk masa depan?

    "Baik dari segi trofi maupun statistik, yang penting adalah berusaha untuk tidak berhenti, jangan pernah puas dan terus berkembang. Saya tidak suka menyebut angka gol atau statistik secara spesifik, tetapi targetnya adalah selalu berusaha memperbaiki diri, sebagai pemain dan juga sebagai pribadi".


    Pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada para suporter yang punya ikatan spesial denganmu?

    "Pertama-tama saya berterima kasih kepada mereka karena sejak hari pertama saya kembali ke Tim Utama, saya disambut dengan cara yang luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian: saya sangat senang bisa melanjutkan petualangan ini bersama".

    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Champions League
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter crest
Inter
INT