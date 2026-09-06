Pio Esposito, penyerang tengah Inter yang baru saja memperpanjang kontraknya hingga 2032, berbicara kepada kanal resmi klub.





Pio, Anda dan Inter bersama hingga 2032: apa artinya dan seberapa besar nilai perpanjangan kontrak ini bagi Anda?

"Saya harus bilang bahwa ini adalah hal yang sangat emosional: ketika saya masuk ke mobil untuk datang ke sini, saya merasa gugup. Kenapa? Karena saya merasa ini adalah pencapaian penting bagi hidup saya dan bagi karier saya, meskipun ini sama sekali bukan titik akhir, melainkan titik awal untuk terus bekerja seperti ini dan sebuah pengakuan atas kerja yang sudah dilakukan sampai hari ini, jadi saya harus terus bekerja seperti ini."





Anda berusia 9 tahun saat pertama kali mengenakan jersey Inter, apa yang akan Anda katakan kepada versi diri Anda saat itu hari ini, melihat perjalanan sepakbola yang sudah Anda jalani?

"Tentu saja saya akan mengatakan untuk selalu percaya, di momen-momen terbaik maupun di momen yang sedikit kurang indah, untuk terus percaya dan terutama selalu bekerja semaksimal mungkin, karena dengan kerja keras cepat atau lambat hasil akan datang."



