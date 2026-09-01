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Pio Esposito Inter MonzaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Inter, perpanjangan kontrak untuk Pio Esposito tiba: kesepakatan hingga 2031, ini gaji barunya

Inter
Transfers
F. Esposito

Klub Inter mengikat pemain kelahiran 2005 itu dengan kontrak baru

Kabar ini sudah berembus selama berminggu-minggu, tetapi kini momen penandatanganan tampaknya akhirnya tiba. Pio Esposito dan Inter siap semakin memperkuat ikatan mereka, dengan menuangkannya secara tertulis dalam sebuah kesepakatan yang sudah lama diamankan oleh klub.


Penyerang muda kelahiran 2005 itu memang diperkirakan akan meneken perpanjangan kontrak hingga 2031, memperpanjang kesepakatan saat ini satu musim lagi, yang akan berakhir pada 2030. Sebuah langkah formal, tetapi yang terpenting juga menjadi sinyal penting dari Inter, yang dengan tegas bertaruh pada penyerang tengah asal Castellammare di Stabia itu dan juga berniat memberinya pengakuan secara ekonomi atas perkembangan yang ia tunjukkan dalam beberapa bulan terakhir.


Dengan kontrak baru itu, penyesuaian gaji juga akan datang: gaji Esposito diperkirakan berada di kisaran 3 juta euro. Angka yang signifikan untuk pemain semuda itu dan menjadi bukti betapa sentralnya talenta Italia tersebut dalam rencana masa depan klub.


Bagi Inter, ini adalah pilihan yang jelas: mengamankan Esposito, agar penampilan dan perkembangannya tidak menarik perhatian yang semakin besar di bursa transfer. Di sisi lain, Esposito bersiap melanjutkan perjalanannya bersama Inter dengan kesadaran bahwa ia telah merebut ruang dan kepercayaan.

  • ANGKA-ANGKA


    Angka-angka itu sudah menceritakan kisah penting. Dengan seragam Inter, Pio Esposito sejauh ini telah mencatatkan 52 penampilan dan 12 gol, sementara ia memainkan 79 pertandingan bersama Spezia, disertai 22 gol. Pengalaman yang juga ditempa jauh dari Milan itu memungkinkannya mengumpulkan menit bermain, tanggung jawab, dan terutama kontinuitas.


    Lalu ada juga timnas Italia, panggung lain tempat sang penyerang tengah mampu meninggalkan jejak: 9 penampilan dan 5 gol bersama Italia. Angka-angka yang menegaskan pertumbuhan yang konsisten dan turut memupuk ekspektasi terhadap masa depan penyerang muda tersebut.


    Kini langkah berikutnya sudah di depan mata: tanda tangan, perpanjangan kontrak hingga 2031, dan gaji baru. Inter mempertahankan Pio Esposito dan menambahkan satu kepingan lagi dalam proyek untuk masa depan


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