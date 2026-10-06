Kabar baik untuk Inter, yang kembali diperkuat Hakan Calhanoglu. Gelandang Turki itu berlatih untuk pertama kalinya bersama sisa anggota tim setelah mengalami masalah pada otot adduktor yang membuatnya absen dalam dua laga liga terakhir melawan Udinese dan Roma, dan ia diperkirakan kembali tersedia untuk pertandingan melawan Parma yang dijadwalkan pada Sabtu pukul 18.00. Keputusan final baru akan diambil pada Jumat, tetapi sinyalnya positif. Kontribusinya pun akan penting mengingat jadwal padat dalam beberapa pekan ke depan antara liga dan Liga Champions (bermain setiap tiga hari sekali hingga jeda pertengahan November".
Inter, perpanjangan kontrak dengan nilai lebih rendah untuk Calhanoglu. Juventus mengamati
Tawaran lebih rendah dari Inter
Sementara itu, negosiasi dengan Inter untuk perpanjangan kontrak yang berakhir pada 30 Juni 2027 terus berlanjut. Marotta dan Baccin tidak ingin berlarut-larut dan berharap bisa mencapai kesepakatan sebelum akhir 2026. Calhanoglu merasa nyaman di Inter dan ingin melanjutkan petualangannya yang dimulai pada musim panas 2021, tinggal dilihat apakah ia akan menerima tawaran yang saat ini nilainya masih di bawah 6 juta euro bersih per tahun yang sekarang ia terima. Soal bonus - tulis La Gazzetta dello Sport - masih ada ruang lebih besar untuk berkompromi dan negosiasinya tetap terbuka.
Juventus memantau
Saat ini mantan gelandang Hamburg, Bayer Leverkusen, dan Milan itu belum memikirkan klub lain, tetapi ada beberapa tim yang memantau situasinya. Di Turki ada Galatasaray, yang sudah mencoba merekrutnya dalam dua jendela transfer musim panas terakhir, di Italia - tulis TuttoJuve - minat Juventus perlu dicatat yang pada 2027 akan terus memperbarui lini tengah dan selalu memberi perhatian pada pemain bebas transfer, seiring situasi finansial yang mengharuskan pertimbangan matang terkait kampanye pembelian pemain. Saat ini belum ada kontak resmi, tetapi jika muncul sinyal tidak tercapainya kesepakatan dengan Inter, Juventus siap ikut masuk dalam persaingan.
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