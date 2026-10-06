Kabar baik untuk Inter, yang kembali diperkuat Hakan Calhanoglu. Gelandang Turki itu berlatih untuk pertama kalinya bersama sisa anggota tim setelah mengalami masalah pada otot adduktor yang membuatnya absen dalam dua laga liga terakhir melawan Udinese dan Roma, dan ia diperkirakan kembali tersedia untuk pertandingan melawan Parma yang dijadwalkan pada Sabtu pukul 18.00. Keputusan final baru akan diambil pada Jumat, tetapi sinyalnya positif. Kontribusinya pun akan penting mengingat jadwal padat dalam beberapa pekan ke depan antara liga dan Liga Champions (bermain setiap tiga hari sekali hingga jeda pertengahan November".