Pada dasarnya, Barella bermain lebih lambat dibandingkan dua musim terakhir. Dampaknya, ia menjadi kurang berbahaya dan kemungkinan juga membutuhkan lebih banyak kesempatan untuk beristirahat.

Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah kesan bahwa masalah paling serius saat ini bukan hanya soal fisik, melainkan juga mental. Dalam hal ini, sinyal peringatan paling jelas datang dari pernyataannya seusai pertandingan kepada Sky dan Dazn.

"Sejak awal tahun, kami tidak menunjukkan sikap yang tepat. Itu hal yang buruk. Kami juga sudah menunjukkan kekuatan kami pada babak kedua, tetapi setiap pertandingan berbeda. Kelelahan harus dibayar. Kami harus saling berterus terang. Sudah cukup lama kami tidak menghadapi derbi dengan cara terbaik. Menjadi tim terkuat saja tidak cukup, dan kami pernah menjadi tim terkuat tetapi tidak menang.

Mungkin tidak adanya pemain pengganti yang segar di bangku cadangan untuk lini serang memengaruhi pilihan pelatih, dan kami mencoba melakukan sesuatu yang berbeda, mungkin sampai kehilangan pegangan kami".