Derbi yang berakhir dengan kekalahan Inter 3-1, sekaligus menjadi derbi ketujuh berturut-turut tanpa kemenangan bagi Inter, memicu evaluasi mendalam di lingkungan klub. Di Giuseppe Meazza, meski kondisi fisik banyak pemain Inter belum optimal bisa menjadi alasan, banyak pemain mendapat penilaian sangat buruk. Salah satu yang paling menyita perhatian, juga karena pernyataannya seusai pertandingan, adalah Nicolò Barella.
Gelandang Italia itu melakukan kesalahan-kesalahan besar di lapangan dan jelas mengalami penurunan performa, sebagaimana ditunjukkan oleh angka-angka, dibandingkan dengan dua musim terakhir. Namun, wawancaranya seusai pertandingan juga mengundang perhatian karena ia secara blak-blakan menyoroti rekan-rekan setimnya dan pelatih Cristian Chivu.