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Pio Esposito Thuram InterGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Inter-Parma LIVE

Inter
Inter vs Parma Calcio 1913
Parma Calcio 1913
Serie A

Ikuti secara langsung pertandingan pekan keenam Serie A

Pada pekan keenam Serie A, Inter asuhan Cristian Chivu menjamu Parma asuhan Alberto Gilardino di Meazza, yang menjalani debut di bangku Parma setelah menggantikan Carlos Cuesta saat jeda internasional. Inter melanjutkan perjalanannya dari posisi pertama di klasemen bersama Roma, dengan 13 poin hasil dari 4 kemenangan dan 1 hasil imbang (tepatnya melawan Roma, yang besok akan bermain di markas Como). Sementara Parma berada di 4 poin dan sebelum jeda mereka meraih kemenangan pertama mereka di liga musim ini, melawan Genoa, setelah tiga kekalahan dan satu hasil imbang. Hari ini semua turun ke lapangan di San Siro pukul 18.00, dipimpin wasit Bonacina.


INTER-PARMA

PENCETAK GOL:

  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

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  • Susunan pemain dan statistik pertandingan

    INTER-PARMA

    PENCETAK GOL:


    INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. Pelatih Chivu.


    PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Ordonez, Keita, Fabbian, Valeri; Romero, Lontani. Pelatih Gilardino.


    WASIT: Bonacina

    KARTU KUNING:

    KARTU MERAH:



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Serie A
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