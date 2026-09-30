Inter, nama-nama pertama yang dipantau Baccin per lini: dari Meret hingga Ndour dan Inacio, manuver di bursa transfer

Siklus baru telah dimulai di Inter, di balik meja kerja. Saat anak-anak asuh Chivu sibuk mempertahankan Scudetto, ada sosok Inter lain yang dipanggil ke panggung untuk menunjukkan buah dari hasil bertahun-tahun meniti karier dari bawah. Yang dimaksud adalah Dario Baccin, direktur olahraga baru klub, dipromosikan setelah perpisahan dengan Piero Ausilio, mentornya.
Di bawah arahan cermat dan berpengalaman Beppe Marotta, mantan pesepakbola itu sudah mulai bergerak untuk menyiapkan rekrutan masa depan dan di buku catatannya kini masuk sejumlah pemain di setiap lini. Dari penjaga gawang hingga pertahanan, lalu lini tengah dan serangan, berikut target-target yang mungkin dibidik pada sesi-sesi bursa transfer mendatang.