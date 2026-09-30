Inter, nama-nama pertama yang dipantau Baccin per lini: dari Meret hingga Ndour dan Inacio, manuver di bursa transfer

Satu persoalan awal yang masih terbuka adalah soal penjaga gawang. Semuanya akan bergantung pada performa Martinez dan Provedel, yang datang untuk menjadi jaminan bagi pemain Spanyol itu tetapi masih belum turun ke lapangan. Jika keduanya mampu memberi jawaban yang memuaskan - dan eks Genoa sudah terlanjur melakukan beberapa kesalahan terlalu banyak - maka Inter akan tetap seperti ini di sektor tersebut, jika tidak maka klub bisa mengambil langkah antisipasi dan mengandalkan penjaga gawang lain.





Seperti diungkap Quotidiano Sportivo, Inter sudah lama memantau dengan minat situasi Alex Meret, yang diwakili Federico Pastorello, agen yang memiliki hubungan sangat baik dengan klub Via della Liberazione. Dengan situasi kontrak yang menguntungkan dan persaingan dari Milinkovic-Savic, penjaga gawang Italia itu bisa menjadi peluang di bursa transfer. Begitu pula Santiago Beltran, kiper Argentina milik River Plate yang memiliki paspor Italia dan kontrak yang berakhir pada 31 Desember 2027.





Untuk lini pertahanan, Inter terus melirik Premier League, dari sanalah Akanji dan Stones datang. Masih menurut QS, bek Amerika Serikat berusia 26 tahun Chris Richards (eks Bayern Munich dan kini di Crystal Palace) sedang dipantau, sementara Calvin Bassey sudah lebih dulu mendapat lampu hijau, bek tengah Fulham yang bisa bebas dengan status gratis pada jendela musim panas berikutnya.



