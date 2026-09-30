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Dario Baccin 1-1Getty Images
Simone Gervasio
Diterjemahkan oleh

Inter, nama-nama pertama yang dipantau Baccin per lini: dari Meret hingga Ndour dan Inacio, manuver di bursa transfer

Inter
Transfers
Serie A

Siklus baru telah dimulai di Inter, di balik meja kerja. Saat anak-anak asuh Chivu sibuk mempertahankan Scudetto, ada sosok Inter lain yang dipanggil ke panggung untuk menunjukkan buah dari hasil bertahun-tahun meniti karier dari bawah. Yang dimaksud adalah Dario Baccin, direktur olahraga baru klub, dipromosikan setelah perpisahan dengan Piero Ausilio, mentornya.


Di bawah arahan cermat dan berpengalaman Beppe Marotta, mantan pesepakbola itu sudah mulai bergerak untuk menyiapkan rekrutan masa depan dan di buku catatannya kini masuk sejumlah pemain di setiap lini. Dari penjaga gawang hingga pertahanan, lalu lini tengah dan serangan, berikut target-target yang mungkin dibidik pada sesi-sesi bursa transfer mendatang.

  • Satu persoalan awal yang masih terbuka adalah soal penjaga gawang. Semuanya akan bergantung pada performa Martinez dan Provedel, yang datang untuk menjadi jaminan bagi pemain Spanyol itu tetapi masih belum turun ke lapangan. Jika keduanya mampu memberi jawaban yang memuaskan - dan eks Genoa sudah terlanjur melakukan beberapa kesalahan terlalu banyak - maka Inter akan tetap seperti ini di sektor tersebut, jika tidak maka klub bisa mengambil langkah antisipasi dan mengandalkan penjaga gawang lain.


    Seperti diungkap Quotidiano Sportivo, Inter sudah lama memantau dengan minat situasi Alex Meret, yang diwakili Federico Pastorello, agen yang memiliki hubungan sangat baik dengan klub Via della Liberazione. Dengan situasi kontrak yang menguntungkan dan persaingan dari Milinkovic-Savic, penjaga gawang Italia itu bisa menjadi peluang di bursa transfer. Begitu pula Santiago Beltran, kiper Argentina milik River Plate yang memiliki paspor Italia dan kontrak yang berakhir pada 31 Desember 2027.


    Untuk lini pertahanan, Inter terus melirik Premier League, dari sanalah Akanji dan Stones datang. Masih menurut QS, bek Amerika Serikat berusia 26 tahun Chris Richards (eks Bayern Munich dan kini di Crystal Palace) sedang dipantau, sementara Calvin Bassey sudah lebih dulu mendapat lampu hijau, bek tengah Fulham yang bisa bebas dengan status gratis pada jendela musim panas berikutnya.


  • Untuk lini tengah dan lini serang, sebaliknya, diperkirakan akan ada beberapa duel dengan Juventus. Pasalnya, dua rival abadi itu sama-sama mengincar target yang sama seperti Ndour dan Inacio.


    Gelandang berusia 22 tahun itu sedang tampil menonjol bersama Fiorentina setelah lama berkelana di Eropa: ia memiliki karakteristik fisik dan teknik yang menggoda klub-klub besar dan dinilai seharga sekitar 30 juta.


    Terakhir, Inacio adalah salah satu harapan sepak bola kita. Lahir pada 2008, ia sudah dipanggil Mancini ke tim nasional Italia dan berstatus milik Borussia Dortmund yang berhasil merebutnya dari Atalanta meski tidak tanpa polemik. Dalam beberapa bulan ke depan, Juventus dan Inter akan mencoba membawanya kembali ke Italia dalam sebuah misi yang tetap diperkirakan sangat rumit.

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