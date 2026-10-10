Pemain Armenia kelahiran 1989 itu: "Saya tidak bisa menjanjikan apa pun, karena saya sudah sampai pada usia di mana kita tidak perlu membuat rencana besar untuk jangka panjang. Kita harus menjalaninya hari demi hari, memikirkan hari berikutnya. Karena tidak mudah untuk pulih, tidak mudah menetapkan target, dan tidak mudah berlatih seperti yang dilakukan rekan-rekan Anda yang berusia 22 tahun. Saya berusaha melakukan segalanya sebaik mungkin. Tetapi saya tidak bisa menjanjikan sampai kapan saya akan terus bermain".



