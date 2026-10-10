Henrikh Mkhitaryan, gelandang Inter, dalam wawancara dengan televisi Armenia, berbicara seperti ini soal masa depannya: "Saya menutup kemungkinan pindah ke Arab Saudi, Armenia, ataupun MLS. Karena bagi saya uang tidak pernah menjadi hal yang paling penting. Saya tidak pernah bermain sepakbola demi uang. Saya berganti klub dan bermain sepakbola demi ambisi saya, demi tujuan saya, demi mimpi-mimpi yang saya miliki sejak kecil dan yang terus menyertai saya sepanjang karier".
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Inter, Mkhitaryan: "Saya menutup kemungkinan pindah ke Arab Saudi, Armenia, atau MLS"
Pemain Armenia kelahiran 1989 itu: "Saya tidak bisa menjanjikan apa pun, karena saya sudah sampai pada usia di mana kita tidak perlu membuat rencana besar untuk jangka panjang. Kita harus menjalaninya hari demi hari, memikirkan hari berikutnya. Karena tidak mudah untuk pulih, tidak mudah menetapkan target, dan tidak mudah berlatih seperti yang dilakukan rekan-rekan Anda yang berusia 22 tahun. Saya berusaha melakukan segalanya sebaik mungkin. Tetapi saya tidak bisa menjanjikan sampai kapan saya akan terus bermain".
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