Perjalanan Inter di Youth League 2025/2026 berakhir dengan kekalahan yang pahit. Pasukan asuhan Benito Carbone tersingkir di perempat final setelah kalah 3-2 di kandang sendiri dari Benfica, yang secara keseluruhan merupakan lawan yang bisa dikalahkan, dalam pertandingan di mana beberapa insiden menjadi penentu tersingkirnya mereka. Kali ini, para pemain muda Inter tidak berhasil mengulangi prestasi yang pernah mereka raih di babak playoff melawan Koln dan di babak 16 besar melawan Betis Sevilla, yaitu comeback dramatis di menit-menit akhir. Pertahanan kokoh yang dipimpin oleh mantan pemain Roma, Coletta (yang mencetak gol), dan rekan-rekannya bertahan hingga menit ke-96, sehingga tim Portugal tersebut lolos ke Final 4 turnamen yang akan digelar di Lausanne.
Inter, mimpi di Liga Remaja berakhir: Benfica menang 3-2 dan melaju ke babak 4 besar
LOMBA
Inter memulai pertandingan dengan agresif, namun justru Benfica yang membuka skor melalui gelandang Italia Coletta, yang memanfaatkan keraguan pertahanan lawan dengan sundulan untuk mengalahkan Taho. Di babak kedua, saat Inter sedang dalam performa terbaiknya, Freitas menggandakan keunggulan, kembali melalui sundulan, menyambut umpan silang dari Umeh. Carboni mencoba melakukan pergantian pemain, dan Zouin yang baru masuk memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 kurang dari 60 detik setelah masuk ke lapangan. Inter terlalu terbuka dalam upaya mencari gol penyeimbang, dan Benfica memanfaatkannya melalui serangan balik. Francisco Silva mencetak gol ke gawang kosong setelah menerima umpan matang dari Banjaqui yang berhadapan satu lawan satu dengan Taho. Sudah berakhir? Belum, karena di masa injury time, sundulan El Mahboubi dari situasi tendangan bebas membawa Inter kembali unggul 3-2 dan hanya selisih satu gol dari kemungkinan adu penalti, namun Benfica bertahan hingga menit ke-96 dan hasil ini mengeliminasi Nerazzurri.
LAPORAN PERTANDINGAN
INTER VS BENFICA 2-3
PENCETAK GOL: 26' Coletta, 58' Freitas, 61' Zouin, 77' Francisco Silva, 88' El Mahboubi
INTER (4-3-3): Taho; Marello, Mayé, Bovio, Ballo; Zarate (81' La Torre), Cerpelletti, Venturini (61' Zouin); Mancuso (61' El Mahboubi), Iddrissou, Mosconi (87' Kukulis). Pelatih: Carbone
BENFICA (4-3-3): Ferreira; Neto, R. Silva, Oliveira, Banjaqui (92' Soares); Freitas, Quintas, Figueiredo (74' Fernandes); Umeh (92' Parente), Cabral (55' F. Silva), Coletta (dari 74' Neves). Pelatih: Vitor Vinha
Wasit: Derevinskyi (Ukraina)
Kartu kuning: Cerpelletti, Taho, Cabral, F. Silva, Quintas
Dikeluarkan: -