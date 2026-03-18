Inter, mimpi di Liga Remaja berakhir: Benfica menang 3-2 dan melaju ke babak 4 besar

Inter memulai pertandingan dengan agresif, namun justru Benfica yang membuka skor melalui gelandang Italia Coletta, yang memanfaatkan keraguan pertahanan lawan dengan sundulan untuk mengalahkan Taho. Di babak kedua, saat Inter sedang dalam performa terbaiknya, Freitas menggandakan keunggulan, kembali melalui sundulan, menyambut umpan silang dari Umeh. Carboni mencoba melakukan pergantian pemain, dan Zouin yang baru masuk memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 kurang dari 60 detik setelah masuk ke lapangan. Inter terlalu terbuka dalam upaya mencari gol penyeimbang, dan Benfica memanfaatkannya melalui serangan balik. Francisco Silva mencetak gol ke gawang kosong setelah menerima umpan matang dari Banjaqui yang berhadapan satu lawan satu dengan Taho. Sudah berakhir? Belum, karena di masa injury time, sundulan El Mahboubi dari situasi tendangan bebas membawa Inter kembali unggul 3-2 dan hanya selisih satu gol dari kemungkinan adu penalti, namun Benfica bertahan hingga menit ke-96 dan hasil ini mengeliminasi Nerazzurri.