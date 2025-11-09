Inter 2-0 Lazio: Lautaro Martinez Akhiri Puasa Gol, Nerazzurri Rebut Puncak Klasemen Serie A

Kapten Inter Lautaro Martinez buka suara mengenai gol pembukanya yang terlihat unik. Saat ditanya apakah ia sengaja mengarahkan bola melengkung seperti itu, ia mengaku memang berniat menembak ke gawang. "Saya tentu ingin mengarahkannya ke gawang," ujar Lautaro kepada DAZN Italia.

"Memang benar saya sedikit salah menendangnya, saya harus meregangkan badan untuk menjangkaunya. Tapi yang terpenting adalah bola itu masuk ke dalam gawang," tambahnya, mengakui ada sedikit faktor keberuntungan dalam penyelesaian akhirnya.

Lautaro juga berterima kasih kepada para penggemar di San Siro yang memberinya standing ovation saat ia diganti. "Mereka seperti pemain ke-12, mereka memengaruhi jalannya pertandingan. Hal terindah dalam sepak bola adalah mencetak gol, jadi ketika para penggemar ini meneriakkan nama Anda, itu selalu membuat merinding."

Federico Dimarco, yang memberikan assist untuk gol kedua, memperingatkan timnya agar tidak cepat puas. "Berada di puncak klasemen saat ini tidak berarti apa-apa. Perjalanan musim ini masih sangat panjang," tegas Dimarco.

Pencetak gol kedua, Ange-Yoan Bonny, memuji rekan setimnya. "Ketika saya melihat Dimarco menusuk ke sana (sisi kiri), saya tahu saya harus segera masuk ke kotak penalti. Karena akan selalu ada gol dan assist yang datang darinya," puji Bonny.

Mengenai pertandingan besar berikutnya setelah jeda internasional, Bonny menambahkan, "Saya menyadari derby (melawan AC Milan) adalah pertandingan yang sangat penting, tetapi kami ingin memiliki pendekatan yang sama di setiap pertandingan."