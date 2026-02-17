Drama Diving Inter Milan Vs Juventus Berlanjut, Spalletti Malah BELA Bastoni Tapi Balas Omongan Chivu

Menjelang laga Juventus kontra Galatasaray, yang dihelat Rabu (18/2) dini hari WIB, Spalletti dimintai tanggapan atas pernyataan Chivu yang menilai Kalulu turut bersalah dalam kontak tersebut. Sebelumnya, bos Inter itu mengatakan: “Saya pikir itu sentuhan ringan, tapi tetap saja sentuhan. Dalam situasi serupa di Liga Champions, saya selalu mengatakan kepada pemain saya agar tidak menempatkan diri dalam posisi yang memaksa wasit mengambil keputusan. Meski ringan, dan memang harus diakui itu ringan, pemain saya tetap merasakan sentuhan itu saat berlari dalam kecepatan penuh. Kalulu adalah pemain berpengalaman dan seharusnya tahu bahwa dalam situasi seperti itu, tangan harus dijaga.”

Spalletti, yang jelas terlihat terusik oleh kritik terhadap anak asuhnya, tidak menahan responsnya. Mantan pelatih timnas Italia itu menilai tidak pantas seorang pelatih lawan secara terbuka menyoroti pemain rival.

“Saya tidak ingin berbicara melebihi apa yang sudah disampaikan [owner Juventus John] Elkann dan para direktur," kata Spalletti. "Yang bisa saya katakan, Pierre adalah pribadi yang baik, orang yang santun, dan fakta bahwa ia mendapat sindiran dari pelatih lawan adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Itu bisa saja membuat saya membicarakan pemain Inter, dan saya tidak ingin melakukannya. Simulasi adalah pelanggaran terhadap nilai sepakbola, dan tugas saya adalah membawa tim ini ke level di mana hal seperti itu tidak bisa menentukan hasil pertandingan kami.”