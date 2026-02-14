AFP
Gol Telat Piotr Zielinski Segel Kemenangan Dramatis Dan Kontroversial Inter Milan 3-2 Atas Juventus Di Derby D'Italia
Hujan Gol dan Kartu Merah
Pertandingan Derby d'Italia kali ini menyajikan kekacauan yang menghibur. Inter membuka keunggulan lewat situasi aneh ketika umpan Luis Henrique membentur Andrea Cambiaso, mengecoh kiper Michele Di Gregorio hingga terjadi gol bunuh diri. Namun, Cambiaso menebus kesalahannya tak lama kemudian dengan mencetak gol penyeimbang di gawang yang benar, memanfaatkan umpan silang Weston McKennie di tiang jauh.
Titik balik pertandingan terjadi jelang turun minum. Di tengah kemelut di mana Alessandro Bastoni mengenai kedua tiang gawang dalam satu percobaan, bek Inter tersebut terjatuh saat berduel dengan Pierre Kalulu. Wasit memberikan kartu kuning kedua yang kontroversial kepada Kalulu. Karena VAR tidak bisa meninjau kartu kuning, Juventus terpaksa bermain dengan 10 orang meski tayangan ulang menunjukkan minimnya kontak.
Di babak kedua, Inter memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Pemain pengganti muda, Francesco Pio Esposito, mencetak gol sundulan indah dari umpan Dimarco. Meski Manuel Locatelli sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat serangan balik cepat, Piotr Zielinski akhirnya menjadi pahlawan Inter. Gelandang Polandia itu melepaskan tembakan mendatar melewati sela kaki Locatelli yang mengecoh kiper di menit-menit akhir untuk memastikan skor 3-2.
Pernyataan Tegas Nerazzurri
Kemenangan ini menjadi momen krusial bagi Inter musim ini. Setelah sebelumnya gagal mengalahkan klub-klub besar lainnya, Nerazzurri akhirnya membuktikan diri dengan menaklukkan rival abadi mereka. Hasil ini memantapkan posisi Inter untuk melesat sendirian di puncak klasemen sementara Serie A, memberikan tekanan psikologis besar kepada para pesaingnya.
Bagi Juventus, kekalahan ini terasa pahit namun menunjukkan karakter juang mereka. Meski bermain dengan 10 orang selama satu babak penuh, pasukan Luciano Spalletti tetap berani menyerang dan menciptakan peluang berbahaya lewat Kenan Yildiz dan Weston McKennie. Sayangnya, ketidakseimbangan saat memburu gol kemenangan justru menjadi celah yang dimanfaatkan Inter untuk mencuri poin penuh.
Laga ini juga menyoroti regenerasi skuad kedua tim. Absennya beberapa pilar membuat pelatih merombak strategi, yang justru memberi panggung bagi talenta muda seperti Francesco Pio Esposito. Striker berusia 20 tahun yang juga suporter Inter sejak kecil ini membuktikan kapasitasnya di panggung terbesar, menambah bumbu emosional dalam salah satu rivalitas terpanas di sepakbola Italia.
Emosi Zielinski dan Mimpi Esposito
Zielinski merasa lega timnya bisa mengamankan poin penuh. "Ini sangat penting, seluruh tim bermain bagus dan pantas mendapatkan ini, jadi kami akan menikmati kemenangannya," ujar Zielinski kepada Sky Sport Italia. Ia juga mengakui timnya sempat hilang fokus saat Juventus menyamakan kedudukan, namun hasil akhir adalah yang paling utama.
Gelandang asal Polandia itu juga menegaskan arti penting kemenangan ini bagi mentalitas tim. "Semua tim harus menghadapi semua lawan di liga. Juve adalah tim hebat, tetapi bahkan ketika kami tidak membawa pulang tiga poin sebelumnya, kami tetap menunjukkan performa yang kuat," tambahnya, merujuk pada rekor Inter melawan tim besar musim ini.
Sementara itu, Pio Esposito tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. "Malam-malam seperti ini adalah apa yang Anda impikan ketika Anda mulai bermain sepak bola sebagai seorang anak," kata penyerang berusia 20 tahun itu. Bagi Esposito, mencetak gol di Derby d'Italia adalah puncak impian masa kecilnya.
"Maksimal yang bisa saya minta malam ini adalah kemenangan dan sebuah gol, dan saya mendapatkan keduanya," lanjut Esposito. Performanya yang terus menanjak di setiap kompetisi kini menjadi aset berharga bagi Inter yang sedang berburu Scudetto.
Zielinski menutup dengan pujian untuk rekan setimnya dan atmosfer pertandingan. Drama yang terjadi—mulai dari gol bunuh diri, kartu merah, hingga gol penentu di menit akhir—membuat kemenangan ini terasa lebih manis bagi kubu tuan rumah.
Inter kini menatap sisa musim dengan optimisme tinggi. "Kami belum bisa bicara soal garis finis karena jalan masih panjang, tapi ini jelas merupakan hasil yang sangat penting bagi kami," pungkas Zielinski.
Rekor Unik Cambiaso & Sejarah Baru
Dengan golnya, Piotr Zielinski mencatatkan sejarah baru. Ia membawa Inter mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-90 (atau lebih) dalam pertandingan melawan Juventus untuk pertama kalinya sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Serie A.
Pio Esposito (20 tahun, 231 hari) menjadi pencetak gol termuda kedua asal Italia untuk Inter saat melawan Juventus di Serie A dalam 60 tahun terakhir (sejak 1970). Rekor termuda masih dipegang oleh Mario Balotelli yang mencetak gol pada usia 18 tahun dan 249 hari pada April 2009.
Andrea Cambiaso menorehkan rekor unik yang mungkin tidak ia inginkan. Ia adalah pemain pertama dalam sejarah pertemuan Juventus dan Inter yang mencetak gol (ke gawang lawan) sekaligus gol bunuh diri dalam satu pertandingan Serie A yang sama.
Inter Menjauh, Juve Terpukul
Inter akan melanjutkan tren positif mereka dengan rasa percaya diri tinggi di puncak klasemen. Pasukan Cristian Chivu kini menunggu hasil pertandingan tunda antara AC Milan dan Como untuk melihat seberapa jauh jarak poin yang bisa mereka amankan dari rival sekota.
Di sisi lain, Juventus harus segera melupakan kekecewaan ini dan menata ulang strategi. Kehilangan Pierre Kalulu karena skorsing kartu merah akan menjadi PR tersendiri bagi lini pertahanan mereka di pertandingan berikutnya, sembari berharap pemain yang cedera seperti Vlahovic bisa segera pulih.
Kompetisi Serie A masih panjang, namun kemenangan di Derby d'Italia ini memberikan momentum besar bagi Nerazzurri. Jika konsistensi ini terjaga, Inter berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan dominasi mereka di liga domestik.
