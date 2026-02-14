Gol Telat Piotr Zielinski Segel Kemenangan Dramatis Dan Kontroversial Inter Milan 3-2 Atas Juventus Di Derby D'Italia

Zielinski merasa lega timnya bisa mengamankan poin penuh. "Ini sangat penting, seluruh tim bermain bagus dan pantas mendapatkan ini, jadi kami akan menikmati kemenangannya," ujar Zielinski kepada Sky Sport Italia. Ia juga mengakui timnya sempat hilang fokus saat Juventus menyamakan kedudukan, namun hasil akhir adalah yang paling utama.

Gelandang asal Polandia itu juga menegaskan arti penting kemenangan ini bagi mentalitas tim. "Semua tim harus menghadapi semua lawan di liga. Juve adalah tim hebat, tetapi bahkan ketika kami tidak membawa pulang tiga poin sebelumnya, kami tetap menunjukkan performa yang kuat," tambahnya, merujuk pada rekor Inter melawan tim besar musim ini.

Sementara itu, Pio Esposito tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. "Malam-malam seperti ini adalah apa yang Anda impikan ketika Anda mulai bermain sepak bola sebagai seorang anak," kata penyerang berusia 20 tahun itu. Bagi Esposito, mencetak gol di Derby d'Italia adalah puncak impian masa kecilnya.

"Maksimal yang bisa saya minta malam ini adalah kemenangan dan sebuah gol, dan saya mendapatkan keduanya," lanjut Esposito. Performanya yang terus menanjak di setiap kompetisi kini menjadi aset berharga bagi Inter yang sedang berburu Scudetto.

Zielinski menutup dengan pujian untuk rekan setimnya dan atmosfer pertandingan. Drama yang terjadi—mulai dari gol bunuh diri, kartu merah, hingga gol penentu di menit akhir—membuat kemenangan ini terasa lebih manis bagi kubu tuan rumah.

Inter kini menatap sisa musim dengan optimisme tinggi. "Kami belum bisa bicara soal garis finis karena jalan masih panjang, tapi ini jelas merupakan hasil yang sangat penting bagi kami," pungkas Zielinski.