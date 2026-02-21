Inter Milan Lanjutkan Dominasi Tandang Berkat Sihir Federico Dimarco, Cristian Chivu Tegaskan Peluang Liga Champions Terbuka Lebar

Inter Milan bertandang ke Stadio Via del Mare dengan memikul beban psikologis yang cukup berat. Pada pertengahan pekan, skuad Nerazzurri harus menelan pil pahit berupa kekalahan 3-1 dari Bodo/Glimt di atas lapangan sintetis di Norwegia dalam ajang play-off Liga Champions. Tragedi tersebut semakin lengkap karena mereka kehilangan sang kapten, Lautaro Martinez, yang divonis mengalami cedera otot soleus dan harus menepi selama sebulan. Di tengah absennya Denzel Dumfries, Hakan Calhanoglu, dan Nicolo Barella, Inter harus meladeni Lecce yang sedang berada dalam tren kebangkitan usai merangkai kemenangan atas Udinese dan Cagliari, serta menyambut kembalinya Lameck Banda dari masa skorsing.

Pertandingan langsung berjalan dengan intensitas tinggi sejak peluit dibunyikan. Saat laga baru berjalan 35 detik, Kialonda Gaspar melakukan blok krusial sambil meregangkan tubuh untuk menggagalkan tembakan menyudut Marcus Thuram. Sayangnya, aksi heroik itu membuat Gaspar cedera dan harus ditarik keluar lapangan pada menit keempat. Penggantinya, Jamil Siebert, langsung tampil gemilang dengan menyapu tendangan voli Luis Henrique tepat di garis gawang pada menit kesepuluh. Kiper Lecce Wladimiro Falcone juga dipaksa melakukan penyelamatan akrobatik satu tangan demi menepis peluang Francesco Pio Esposito, membuat babak pertama harus ditutup tanpa gol meski Inter mendominasi permainan.