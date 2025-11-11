"Yang Cantik-Cantik Ke NERAKA Saja!" - Inter Milan Dipuji Bisa "Menang Jelek" Di Bawah Cristian Chivu

Inter Milan tampil dominan saat menang atas Lazio 2-0 di San Siro, Senin (10/11) dini hari WIB. Gol dari Lautaro Martinez dan Ange-Yoan Bonny memastikan tiga poin penting yang membawa mereka kembali ke puncak klasemen Serie A bersama AS Roma. Sepanjang laga, Nerazzurri sepenuhnya menguasai tempo, memanfaatkan rapuhnya pertahanan Lazio lewat transisi cepat dan pergerakan terstruktur.

Gol pembuka sudah tercipta di menit ketiga, saat Martinez berbuka puasa golnya di Serie A setelah lima laga. Sang kapten melepaskan tembakan melengkung ke sudut atas gawang—bukan gol yang indah, tapi sangat krusial.

Legenda Serie A dan Liga Primer Inggris Paolo Di Canio menilai gol tersebut di Sky Italia: “Apakah Lautaro memang berniat menembak seperti itu? Tidak, karena dia ingin mengantisipasi lawan... dia bagus dalam menembak cepat, tapi menurut saya dia ingin menembak dengan lehernya. Jika benar-benar sengaja melakukannya, dia benar-benar bintang lima, genius dari para genius. Tidak mungkin, ayolah. Lagipula tembakannya jelek secara estetika, tapi cara bola masuk sangat indah."

Meski bukan gol yang spektakuler, bagi Di Canio gol itu menggambarkan "identitas baru" Inter, yang lebih mengutamakan keteguhan, keras, lebih efisien, dan lebih mengutamakan ketahanan mental dibanding keindahan. Dengan tambahan satu gol ini, striker Argentina itu tercatat telah menyumbang empat gol dan dua assist dalam 11 laga Liga Italia.