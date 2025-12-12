"Enggak Bakalan Ada Sepak Bola Kalau Cuma Perkara Tarik Baju!" - Kapten Inter Milan Lautaro Martinez Sebut Wasit Tak Adil Beri Liverpool Penalti Menit Akhir

Suasana di Appiano Gentile lebih dipenuhi rasa frustrasi daripada penyesalan setelah pertandingan kontroversial Inter melawan Liverpool di San Siro. Harapan Nerazzurri untuk meraih hasil positif pupus pada menit ke-88 karena keputusan penalti kontroversial yang membuat kapten mereka geram. Martinez percaya interpretasi wasit terhadap perebutan bola di dalam kotak penalti terlalu radikal dan pada akhirnya menentukan hasil pertandingan yang berlangsung sangat ketat.

Insiden tersebut terjadi di akhir pertandingan ketika bek Alessandro Bastoni dinilai telah menarik baju pemain pengganti Liverpool, Florian Wirtz, di dalam area. Sementara wasit di lapangan Felix Zwayer awalnya membiarkan permainan berjalan, ia disarankan oleh VAR untuk meninjau tayangan ulang. Setelah melihat ulang, Zwayer menunjuk titik penalti, memungkinkan Dominik Szoboszlai untuk mencetak gol kemenangan. Martinez berpendapat bahwa kontak semacam itu adalah hal biasa dan menghukum untuk hal itu sama saja merusak sifat kompetitif olahraga ini.

"Kami kecewa tapi tidak marah," jelas Martinez kepada Gazzetta dello Sport. "Karena jika Anda kalah karena kesalahan wasit, tidak banyak yang bisa Anda lakukan. Kami kecewa telah mengorbankan segalanya karena ketidakadilan: jika mereka meniup peluit untuk penalti di setiap tarikan, tidak akan pernah ada sepak bola."