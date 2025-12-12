Getty Images Sport
"Enggak Bakalan Ada Sepak Bola Kalau Cuma Perkara Tarik Baju!" - Kapten Inter Milan Lautaro Martinez Sebut Wasit Tak Adil Beri Liverpool Penalti Menit Akhir
'Kami membuangnya karena ketidakadilan'
Suasana di Appiano Gentile lebih dipenuhi rasa frustrasi daripada penyesalan setelah pertandingan kontroversial Inter melawan Liverpool di San Siro. Harapan Nerazzurri untuk meraih hasil positif pupus pada menit ke-88 karena keputusan penalti kontroversial yang membuat kapten mereka geram. Martinez percaya interpretasi wasit terhadap perebutan bola di dalam kotak penalti terlalu radikal dan pada akhirnya menentukan hasil pertandingan yang berlangsung sangat ketat.
Insiden tersebut terjadi di akhir pertandingan ketika bek Alessandro Bastoni dinilai telah menarik baju pemain pengganti Liverpool, Florian Wirtz, di dalam area. Sementara wasit di lapangan Felix Zwayer awalnya membiarkan permainan berjalan, ia disarankan oleh VAR untuk meninjau tayangan ulang. Setelah melihat ulang, Zwayer menunjuk titik penalti, memungkinkan Dominik Szoboszlai untuk mencetak gol kemenangan. Martinez berpendapat bahwa kontak semacam itu adalah hal biasa dan menghukum untuk hal itu sama saja merusak sifat kompetitif olahraga ini.
"Kami kecewa tapi tidak marah," jelas Martinez kepada Gazzetta dello Sport. "Karena jika Anda kalah karena kesalahan wasit, tidak banyak yang bisa Anda lakukan. Kami kecewa telah mengorbankan segalanya karena ketidakadilan: jika mereka meniup peluit untuk penalti di setiap tarikan, tidak akan pernah ada sepak bola."
Martinez menargetkan kesuksesan musim ini
Meskipun ada kontroversi di Eropa, Inter tetap teguh dalam perburuan kejayaan domestik. Nerazzurri saat ini terlibat dalam pertempuran sengit untuk gelar Serie A, berusaha menambahkan Scudetto lain ke dalam koleksi mereka. Dengan Supercoppa Italiana juga di depan mata, jadwal pertandingan menjadi padat, mengarah pada pertanyaan apakah klub perlu memprioritaskan satu kompetisi atas yang lain untuk memastikan kesuksesan.
Namun, Martinez cepat menepis saran bahwa Inter harus memilih kompetisi. Mengacu pada mentalitas yang telah membawa klub ini mencapai dua final Liga Champions dalam tiga tahun terakhir, pemain Argentina itu menegaskan bahwa skuad memiliki kedalaman dan semangat untuk bersaing di semua lini. Dia menekankan bahwa sejarah terbaru klub dalam meraih trofi telah menciptakan lingkungan di mana puas dengan hasil yang kurang bukanlah pilihan.
Ketika ditanya untuk memilih antara Scudetto dan Liga Champions, Martinez tegas: "Saya tidak memilih. Saya ingin mencapai akhir di semua kompetisi, seperti yang telah kami lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Kami sedang menjalani perjalanan luar biasa yang telah membawa trofi dan kebahagiaan kembali ke Inter. Tidak mudah untuk bermain di dua final Liga Champions dalam tiga tahun."
Inter masih tampil baik di bawah Chivu
Komentar Martinez menyoroti mentalitas elite yang bertahan melalui transisi manajerial dari Simone Inzaghi ke Cristian Chivu. Sementara Chivu masih menjalani musim pertamanya sebagai pelatih tim senior, inti dari skuad tetap tangguh setelah berjuang dalam kompetisi Eropa yang dalam pada musim-musim sebelumnya. Mereka masih dalam kondisi baik di kedua kompetisi, hanya berselisih satu poin di belakang AC Milan dan Napoli di Serie A dan berada dalam persaingan untuk finis delapan besar di tabel Liga Champions, yang akan menjamin tempat otomatis di babak 16 besar.
Apa yang datang selanjutnya?
Inter sekarang harus dengan cepat mengubah frustrasi mereka menjadi performa. Jadwal pertandingan tidak memberikan jeda, dengan pertandingan Serie A melawan Genoa yang akan datang akhir pekan ini sebelum mereka pergi ke Arab Saudi untuk menghadapi Bologna di semi-final Supercoppa Italiana, sementara Napoli dan AC Milan akan saling berhadapan dalam pertandingan lainnya.
