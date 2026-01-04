Inter Milan 3-1 Bologna: Lautaro Martinez Menggila, Nerazzurri Tuntaskan Dendam Supercoppa Dan Kokoh Di Puncak Serie A

Inter Milan tampil perkasa di Giuseppe Meazza dengan mengamankan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Bologna dalam lanjutan Serie A, Senin (5/1) dini hari WIB. Laga ini menjadi misi balas dendam yang sukses bagi Nerazzurri setelah sebelumnya disingkirkan oleh lawan yang sama di ajang Supercoppa Italiana dan menelan kekalahan pahit pada pertemuan liga musim lalu. Pasukan Cristian Chivu tampil dominan sejak menit awal, menunjukkan determinasi tinggi untuk tidak membiarkan Rossoblu kembali menjadi batu sandungan dalam perburuan gelar juara.

Kunci kemenangan tuan rumah terletak pada efektivitas serangan yang dimotori oleh kapten mereka, Lautaro Martinez. Meski sempat mengalami insiden di mana tangannya terinjak di awal laga, striker Argentina itu menjadi inspirator utama dengan terlibat langsung dalam ketiga gol Inter. Dominasi Inter terlihat jelas dari statistik penguasaan bola dan jumlah peluang yang diciptakan, membuat Bologna kesulitan mengembangkan permainan mereka sepanjang 90 menit.

Hasil positif ini memiliki makna ganda bagi Inter Milan. Selain menuntaskan dendam, tiga poin ini sangat krusial untuk menjaga posisi mereka tetap aman di puncak klasemen sementara Serie A, menjauh dari kejaran para rival. Bagi Bologna, kekalahan ini memutus tren positif mereka dan menjadi evaluasi berat bagi pelatih Vincenzo Italiano, mengingat gol hiburan dari Santiago Castro di menit akhir tidak cukup untuk menyelamatkan wajah tim tamu dari kekalahan telak.