Getty Images Sport
Inter Milan Bidik Guglielmo Vicario Sebagai Suksesor Yann Sommer, Juventus Siap Menikung Di Bursa Transfer
Persaingan Dua Raksasa
Guglielmo Vicario dilaporkan menjadi target prioritas Inter Milan untuk menggantikan Yann Sommer pada musim kompetisi 2026/27. Namun, langkah Nerazzurri tidak akan mudah karena Juventus muncul sebagai pesaing potensial dalam perburuan tanda tangan penjaga gawang Tottenham Hotspur tersebut.
Meski Inter dan Juventus akan berhadapan dalam Derby d'Italia di San Siro Minggu (15/2) dini hari WIB tulat, kedua raksasa Serie A ini tampaknya juga akan terlibat persaingan sengit di luar lapangan saat jendela transfer musim panas dibuka. Menurut laporan Gazzetta, kedua klub sedang memantau situasi pemain internasional Italia tersebut secara intensif.
Regenerasi di Bawah Mistar
Inter telah mempertimbangkan nama Vicario selama beberapa bulan terakhir sebagai bagian dari persiapan regenerasi di sektor penjaga gawang untuk menggantikan Yann Sommer. Kontrak kiper berusia 37 tahun itu akan berakhir pada Juni, dan Inter diperkirakan tidak akan menawarinya perpanjangan kontrak baru, menjadikan Vicario sebagai target utama untuk musim panas mendatang.
Kiper asal Italia ini memiliki segudang pengalaman di Serie A dan dikabarkan akan mempertimbangkan untuk kembali ke Italia jika ada klub papan atas yang meminangnya, meski ia masih merasa bahagia di Tottenham. Satu-satunya kendala bagi Inter adalah harga yang dipatok Tottenham, yang diperkirakan tidak akan kurang dari €25 juta.
Situasi di Turin
Juventus menjadi salah satu penantang potensial karena posisi Michele Di Gregorio di Turin dikabarkan tidak lagi dianggap "tak tersentuh". Situasi penjaga gawang di kubu Si Nyonya Tua semakin dinamis dengan kemungkinan Mattia Perin hengkang untuk mencari waktu bermain lebih banyak di klub Serie A lainnya.
Oleh karena itu, manajemen Bianconeri terbuka untuk melakukan perubahan di sektor penjaga gawang pada musim depan jika muncul peluang yang menarik di pasar transfer. Kehadiran Vicario dinilai sebagai opsi yang sangat menggoda bagi raksasa Turin tersebut untuk memperkuat lini pertahanan mereka.
Statistik Impresif
Vicario saat ini berstatus sebagai penjaga gawang pilihan kedua timnas Italia di belakang Gianluigi Donnarumma. Mantan pemain Empoli, Cagliari, dan Udinese ini telah mencatatkan performa impresif dengan menorehkan 13 clean sheet dalam 36 penampilan di semua kompetisi musim ini bersama Tottenham.
Di level internasional, ia telah mengoleksi lima penampilan bersama tim nasional Italia. Debutnya bersama Gli Azzurri terjadi pada Maret 2024, menandai peningkatan kariernya yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir hingga menjadi incaran klub-klub top Eropa.
Duel di Bursa Transfer
Fokus kedua tim saat ini tertuju pada laga Derby d'Italia akhir pekan nanti, namun manuver di belakang layar untuk mengamankan jasa Vicario diprediksi akan semakin memanas menjelang musim panas.
Inter harus segera memutuskan strategi keuangan mereka untuk memenuhi valuasi Tottenham jika tidak ingin disalip oleh rival abadi mereka, Juventus, yang siap memanfaatkan celah untuk membajak transfer potensial ini.
