Inter Milan Bidik Guglielmo Vicario Sebagai Suksesor Yann Sommer, Juventus Siap Menikung Di Bursa Transfer

Guglielmo Vicario dilaporkan menjadi target prioritas Inter Milan untuk menggantikan Yann Sommer pada musim kompetisi 2026/27. Namun, langkah Nerazzurri tidak akan mudah karena Juventus muncul sebagai pesaing potensial dalam perburuan tanda tangan penjaga gawang Tottenham Hotspur tersebut.

Meski Inter dan Juventus akan berhadapan dalam Derby d'Italia di San Siro Minggu (15/2) dini hari WIB tulat, kedua raksasa Serie A ini tampaknya juga akan terlibat persaingan sengit di luar lapangan saat jendela transfer musim panas dibuka. Menurut laporan Gazzetta, kedua klub sedang memantau situasi pemain internasional Italia tersebut secara intensif.