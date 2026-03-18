Inter-Milan, derby untuk NBA Europe: Oaktree mengungguli RedBird berkat "kemampuan finansial yang tak terbatas"

Oaktree telah mempelajari dengan cermat proyek yang diajukan oleh NBA, yang disebut "model bisnis", sambil menjajaki opsi-opsi yang layak bersama Olimpia Milano, dan bahkan tampaknya berada di posisi yang menguntungkan.

Pemimpin Oaktree, Howard Marks, telah menyetujui langkah-langkah awal: ketersediaan dana tak terbatas Oaktree sangat dihargai oleh NBA yang sedang menangani operasi kolosal ini dengan sangat hati-hati.

Pembicaraan dengan J.P. Morgan, bank terbesar di dunia yang mengawasi secara finansial masuknya NBA ke Eropa, telah membuahkan hasil positif.

Pembicaraan antara Oaktree dan manajemen Olimpia Milano juga berjalan konstruktif: kabar beredar bahwa kesan dan sikap Oaktree diterima dengan baik.

Oaktree sangat tertarik, tetapi masih harus menandatangani perjanjian: mereka membutuhkan beberapa hari lagi, tetapi tampaknya akan mengatakan "ya, mari kita bicarakan" sebagai langkah awal. Persis seperti yang diinginkan NBA.

Oaktree telah memulai pembicaraan lain, tidak hanya terbatas pada Olimpia Milano.