cm grafica oaktree redbird 2026

Inter-Milan, derby untuk NBA Europe: Oaktree mengungguli RedBird berkat "kemampuan finansial yang tak terbatas"

Apakah Gerry Cardinale telah disalip oleh pemilik klub Nerazzurri?

Inter vs Milan, selalu menjadi derby. Selain bersaing memperebutkan gelar juara di lapangan (dengan 9 pertandingan tersisa di Serie A, Inter berada di puncak klasemen dengan keunggulan 8 poin atas Milan, yang telah memenangkan kedua pertemuan langsung di musim ini), kedua klub juga bersaing untuk membentuk tim di Milan yang akan bermain di NBA Europe mulai 2027 atau 2028 setelah Olimpiade Los Angeles. 

Corriere della Sera menulis bahwa Oaktree (pemilik Inter) telah mengungguli RedBird milik Gerry Cardinale, wakil penuh Milan yang telah memulai pembicaraan dengan NBA dan bertemu dengan Leo Dell'Orco, pimpinan Armani, untuk melihat peluang apa saja yang ada.

  • "Ketersediaan Dana Tanpa Batas"

    Oaktree telah mempelajari dengan cermat proyek yang diajukan oleh NBA, yang disebut "model bisnis", sambil menjajaki opsi-opsi yang layak bersama Olimpia Milano, dan bahkan tampaknya berada di posisi yang menguntungkan.

    Pemimpin Oaktree, Howard Marks, telah menyetujui langkah-langkah awal: ketersediaan dana tak terbatas Oaktree sangat dihargai oleh NBA yang sedang menangani operasi kolosal ini dengan sangat hati-hati.

    Pembicaraan dengan J.P. Morgan, bank terbesar di dunia yang mengawasi secara finansial masuknya NBA ke Eropa, telah membuahkan hasil positif.

    Pembicaraan antara Oaktree dan manajemen Olimpia Milano juga berjalan konstruktif: kabar beredar bahwa kesan dan sikap Oaktree diterima dengan baik.

    Oaktree sangat tertarik, tetapi masih harus menandatangani perjanjian: mereka membutuhkan beberapa hari lagi, tetapi tampaknya akan mengatakan "ya, mari kita bicarakan" sebagai langkah awal. Persis seperti yang diinginkan NBA.

    Oaktree telah memulai pembicaraan lain, tidak hanya terbatas pada Olimpia Milano.

  • KERAGUAN

    NBA Europe mengincar klub-klub besar sepak bola: selain Inter dan Milan, juga Roma, Real Madrid (yang kabarnya menjawab: "Tidak, terima kasih"), Barcelona, PSG, Newcastle, Manchester City, dan United.

    Keraguan ini terkait dengan biaya masuk yang dikenakan NBA: tidak tetap, tidak sama untuk semua, tetapi rata-ratanya mencapai 500 juta dolar.

    Selain itu, ada syarat-syarat lain yang sangat ketat: NBA telah menetapkan tanggal 31 Maret sebagai batas waktu, di mana hingga hari itu harus diberikan tanggapan minat dan penerimaan terhadap model mereka.

    Sejauh ini, tidak ada tim basket Eropa yang menerima syarat awal NBA Europe. Olimpia Milano masih menjadi bagian dari Euroleague hingga 2036.

    NBA mendapat dukungan dari FIBA (federasi internasional) dan Federasi Basket Italia, yang dipimpin oleh Gianni Petrucci: kedua lembaga tersebut tidak sabar untuk menantang Euroleague, namun tidak tertutup kemungkinan bahwa NBA dan Euroleague (yang saat ini berada di kubu kepentingan yang berlawanan) dapat duduk bersama di meja perundingan dan menemukan titik temu.

