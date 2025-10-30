Di Awal-Awal 'Ketakutan' Latih Tim Sebesar Inter Milan, Sekarang Cristian Chivu Mulai Bisa Menikmati

Berbicara kepada wartawan setelah pertandingan, Chivu berkata: "Penting untuk bereaksi setelah melawan Napoli, karena itu tim yang kuat, tim yang ingin menjadi penentu, yang ingin berkembang, yang ingin membawa musim baru ini ke akhir yang sukses. Saya katakan kami menunjukkan kedewasaan yang nyata. Hari ini kami berhasil melakukan hal yang benar untuk membawa pulang kemenangan. Kami memiliki kedewasaan yang tepat untuk memahami momen-momen dalam pertandingan dan saya sangat senang [untuk para pemain saya] karena ini adalah tim yang matang, tim yang kuat yang ingin membuat jejaknya.

"Kami matang dan sabar dalam menemukan celah yang tepat untuk mencoba dan mengacaukan pertahanan mereka. Mungkin kami sedikit terlalu berlebihan di babak pertama, tetapi di babak kedua kami menambahkan apa yang sebelumnya hilang. Dengan kemenangan ini, kami kembali ke jalur yang benar."

Yang lebih penting, Chivu mengakui bahwa dia akhirnya mulai menikmati pekerjaannya di Inter. "Saya mulai menikmati menjadi pelatih," tambahnya. "Di awal pengalaman ini, saya sangat khawatir, tetapi sekarang saya lebih santai. Saya telah memahami bahwa Inter memiliki kewajiban untuk mengatasi momen-momen sulit untuk mengejar impian."