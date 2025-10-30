Getty Images Sport
Di Awal-Awal 'Ketakutan' Latih Tim Sebesar Inter Milan, Sekarang Cristian Chivu Mulai Bisa Menikmati
Inter kembali ke jalur kemenangan
Inter kembali ke jalur kemenangan setelah kekalahan tipis mereka dari juara bertahan Napoli di bawah keadaan kontroversial akhir pekan lalu, saat mereka mengalahkan Fiorentina yang sedang tertekan di San Siro pada hari Rabu. Mereka mengalami kekalahan 3-1 dari Partenopei akhir pekan lalu, yang merupakan kekalahan ketiga mereka dalam hanya lima pertandingan Serie A. Meskipun aksi heroik David de Gea di gawang, bagaimanapun, Nerazzurri menyelesaikan penampilan yang mengesankan dan mengalahkan tim asuhan Stefano Pioli, yang terus mencari kemenangan pertama mereka di kasta tertinggi Italia musim ini.
Ini adalah hasil penting bagi Chivu, yang sejauh ini belum bisa membuktikan bahwa dia adalah orang yang tepat untuk memimpin Inter kembali ke kejayaan setelah periode sukses klub di bawah mantan pelatih kepala Simone Inzaghi. Diangkat menjelang Piala Dunia Klub selama musim panas, Chivu telah memimpin 16 pertandingan. Ini bukan awal yang spektakuler, tetapi angka-angka menunjukkan bahwa Inter berada di arah yang benar di bawah mantan bek tersebut.
Chivu memuji Inter karena menunjukkan 'kematangan yang sesungguhnya'
Berbicara kepada wartawan setelah pertandingan, Chivu berkata: "Penting untuk bereaksi setelah melawan Napoli, karena itu tim yang kuat, tim yang ingin menjadi penentu, yang ingin berkembang, yang ingin membawa musim baru ini ke akhir yang sukses. Saya katakan kami menunjukkan kedewasaan yang nyata. Hari ini kami berhasil melakukan hal yang benar untuk membawa pulang kemenangan. Kami memiliki kedewasaan yang tepat untuk memahami momen-momen dalam pertandingan dan saya sangat senang [untuk para pemain saya] karena ini adalah tim yang matang, tim yang kuat yang ingin membuat jejaknya.
"Kami matang dan sabar dalam menemukan celah yang tepat untuk mencoba dan mengacaukan pertahanan mereka. Mungkin kami sedikit terlalu berlebihan di babak pertama, tetapi di babak kedua kami menambahkan apa yang sebelumnya hilang. Dengan kemenangan ini, kami kembali ke jalur yang benar."
Yang lebih penting, Chivu mengakui bahwa dia akhirnya mulai menikmati pekerjaannya di Inter. "Saya mulai menikmati menjadi pelatih," tambahnya. "Di awal pengalaman ini, saya sangat khawatir, tetapi sekarang saya lebih santai. Saya telah memahami bahwa Inter memiliki kewajiban untuk mengatasi momen-momen sulit untuk mengejar impian."
Hakan Calhanoglu memulai musim ini dengan awal yang memimpikan
Gelandang veteran Turki itu telah menunjukkan performa yang sangat mengesankan musim ini, mencetak enam gol dalam 11 pertandingan di semua kompetisi. Saat ini, ia bersama Lautaro Martinez menjadi pencetak gol tertinggi bersama klub pada musim 2025-26.
Aksinya kembali terlihat saat melawan Fiorentina, di mana ia memecah kebuntuan pada menit ke-66 melalui tendangan jarak jauh, sebelum menggandakan golnya dengan penalti pada menit ke-88. Dia menunjukkan kelasnya meskipun tidak mendapat bantuan dari Henrikh Mkhitaryan, yang absen karena cedera.
"Kualitasnya tak perlu diragukan lagi," kata Chivu kepada wartawan setelah pertandingan. "Hakan telah menjadi salah satu pemain terbaik di dunia di posisinya selama bertahun-tahun. Dia hanya perlu menyegarkan diri dan mengatasi masa sulit. Sekarang kami menuai hasil dari kerja seorang gelandang hebat: tembakan jarak jauh itu bukanlah sesuatu yang Anda alami dalam latihan."
Setelah pertandingan, mantan bintang AC Milan itu memuji manajernya atas masa jayanya. “Terima kasih kepada pelatih yang memberikan sesuatu yang ekstra dari segi mental dan dalam hal rasa lapar untuk menang," katanya.
Berbicara kepada Sky, dia menambahkan: “Semua orang tahu bahwa jika Anda bermain untuk Inter, Anda harus menargetkan tujuan tertinggi. Tim layak mendapatkannya. Itu sulit dengan Piala Dunia Antarklub, tetapi pelatih benar-benar membantu kami secara mental, jadi yang penting bukanlah motivasinya, melainkan kedisiplinan.”
Siapa lawan Inter selanjutnya?
Pasukan Chivu akan menghadapi Verona yang terancam degradasi dalam pertandingan mendatang mereka, yang berlangsung pada hari Minggu. Mereka kemudian akan menjamu pendatang baru Kairat Almaty di Liga Champions pada hari Rabu depan.
