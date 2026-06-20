Inter Miami, kesepakatan untuk Casemiro sudah tercapai

Seperti dilaporkan Fabrizio Romano, Inter Miami telah menyelesaikan kesepakatan untuk merekrut Casemiro sebagai gelandang barunya. Kesepakatan lisan telah dicapai dengan semua pihak yang terlibat dan semua prosedur formal telah diselesaikan; kini tinggal menunggu penandatanganan kontrak dan pengumuman resmi mengenai pemain asal Brasil tersebut. Pemain asal Brasil ini akan berkarier di MLS dan bermain bersama Messi.



