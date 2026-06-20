Seperti dilaporkan Fabrizio Romano, Inter Miami telah menyelesaikan kesepakatan untuk merekrut Casemiro sebagai gelandang barunya. Kesepakatan lisan telah dicapai dengan semua pihak yang terlibat dan semua prosedur formal telah diselesaikan; kini tinggal menunggu penandatanganan kontrak dan pengumuman resmi mengenai pemain asal Brasil tersebut. Pemain asal Brasil ini akan berkarier di MLS dan bermain bersama Messi.
Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Inter Miami, kesepakatan untuk Casemiro sudah tercapai
Casemiro, gelandang asal Brasil kelahiran 1992, telah bermain selama tiga musim terakhir bersama Manchester United, di mana kontraknya kini telah berakhir. Dalam kariernya, Casemiro terutama dikenal berkat pengalamannya di Real Madrid, dari tahun 2015 hingga 2022, dengan catatan 5 gelar Liga Champions dan 3 gelar Liga Spanyol, hanya untuk menyebutkan prestasi-prestasi terpentingnya.