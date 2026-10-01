Alessandro Romano menjadi salah satu nama terdepan dalam rencana Inter untuk lini tengah masa depan. Pemain 20 tahun milik Cagliari itu disukai karena karakteristik dan prospeknya: tinggi badannya yang mencapai 185 sentimeter akan memberikan kekuatan fisik pada sektor yang bisa berubah wajah dalam beberapa musim ke depan.





Menurut La Gazzetta dello Sport, Inter sudah mulai bergerak, tanpa ingin terlibat dalam perang penawaran dan lebih memilih mendahului para pesaing. Preseden dengan Cagliari juga berpengaruh: pada 2019, investasi untuk Nicolò Barella berubah menjadi salah satu bisnis terbaik Inter dalam beberapa tahun terakhir.