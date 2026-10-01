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cm grafica romano cagliari 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Inter menantang Juventus untuk Romano. Namun, itu juga bergantung pada Calhanoglu dan Stankovic

Inter
Transfers
Juventus
A. Romano

Duel di bursa transfer antara Inter dan Juventus untuk talenta Cagliari dan Timnas Italia

Alessandro Romano menjadi salah satu nama terdepan dalam rencana Inter untuk lini tengah masa depan. Pemain 20 tahun milik Cagliari itu disukai karena karakteristik dan prospeknya: tinggi badannya yang mencapai 185 sentimeter akan memberikan kekuatan fisik pada sektor yang bisa berubah wajah dalam beberapa musim ke depan.


Menurut La Gazzetta dello Sport, Inter sudah mulai bergerak, tanpa ingin terlibat dalam perang penawaran dan lebih memilih mendahului para pesaing. Preseden dengan Cagliari juga berpengaruh: pada 2019, investasi untuk Nicolò Barella berubah menjadi salah satu bisnis terbaik Inter dalam beberapa tahun terakhir.

  • Calhanoglu dan Stankovic?

    Banyak hal juga akan bergantung pada masa depan Hakan Calhanoglu. Kontraknya habis pada Juni 2027 dan perpanjangan masih mungkin dilakukan, tetapi kondisi fisik pemain Turki itu akan menjadi faktor penentu setelah satu musim yang dipengaruhi cedera. Jika ada keraguan soal ketahanannya, Inter bisa mempercepat langkah di bursa transfer. Sementara itu, masa depan Aleksandar Stankovic juga masih harus ditentukan, sedangkan untuk Romano, tulis harian tersebut, muncul laporan positif baik terkait potensi teknis maupun perilakunya di luar lapangan. Cagliari wajib menebusnya seharga 6,5 juta dan berencana mengikatnya dengan kontrak lima tahun; nilai transfernya sudah melampaui 20 juta.


  • Juventus juga ada di sana

    Marotta dan Baccin memantau dan menyiapkan langkah: Inter ingin bersiap sedia ketika momen yang tepat tiba, juga karena persaingan tidak kurang. Juventus, khususnya, adalah klub lain yang juga mengamati dengan saksama perkembangan pesat pemain kelahiran 2006 dengan paspor ganda Italia dan Swiss itu.

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