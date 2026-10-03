Inter menang 2-0 atas Lumezzane dalam laga persahabatan: Spence dan Dimarco bermain, Calhanoglu absen

Antusiasme besar menyelimuti Inter untuk laga uji coba hari ini yang dijadwalkan di Appiano Gentile melawan Lumezzane. Pertandingan yang dimainkan secara tertutup itu berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Inter, dengan satu gol di setiap babak, serta banyak sinyal positif yang diterima Cristian Chivu dari para pemain yang tetap berada di Pinetina untuk berlatih.





Rasa penasaran memang tertuju pada proses adaptasi Djed Spence ke dalam skuad, dalam penampilan perdananya dengan seragam Inter, tetapi juga pada kemungkinan dimainkan atau tidaknya pemain seperti Dimarco, Calhanoglu, dan Stones. Dan dari sisi ini pun datang kabar baik.



