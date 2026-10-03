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Mkhitaryan InterGetty
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter menang 2-0 atas Lumezzane dalam laga persahabatan: Spence dan Dimarco bermain, Calhanoglu absen

Inter
D. Spence
F. Dimarco
H. Calhanoglu

Penampilan pertama dengan Inter untuk pemain Inggris itu dan kabar baik dari lapangan untuk Chivu.

Antusiasme besar menyelimuti Inter untuk laga uji coba hari ini yang dijadwalkan di Appiano Gentile melawan Lumezzane. Pertandingan yang dimainkan secara tertutup itu berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Inter, dengan satu gol di setiap babak, serta banyak sinyal positif yang diterima Cristian Chivu dari para pemain yang tetap berada di Pinetina untuk berlatih.


Rasa penasaran memang tertuju pada proses adaptasi Djed Spence ke dalam skuad, dalam penampilan perdananya dengan seragam Inter, tetapi juga pada kemungkinan dimainkan atau tidaknya pemain seperti Dimarco, Calhanoglu, dan Stones. Dan dari sisi ini pun datang kabar baik.


  • Laporan pertandingan

    Inter-Lumezzane 2-0


    INTER: Provedel (Di Gennaro dari menit ke-36'); Pavard, Bovo (Kaczmarski dari menit ke-36'), Bisseck; Spence (Agbonifo dari menit ke-50'), Jones, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Luis Henrique, Dimarco; Thuram.

    Pelatih: Cristian Chivu


    LUMEZZANE: Filigheddu, Paghera, D'Agostino, Gauli, Torregrossa, Rocca, Boffelli, Anatriello, Baroncioni, Diodato, Nwachukwu.

    Pelatih: Paolo Sammarco.

  • Banyak eksperimen, banyak menit bermain untuk Spence

    Satu gol di tiap babak, dengan Mkhitaryan membuka laga pada babak pertama dan gol kedua yang menutup pertandingan dicetak oleh pemain muda Agbonifo, yang masuk pada babak kedua menggantikan Spence.


    Inter yang mau tak mau tampil eksperimental, dengan 4 pemain sayap murni berada di lapangan secara bersamaan dan dengan Spence yang dimainkan selama 50 menit sebelum diganti.

  • 90 menit untuk Dimarco, tidak ada Calhanoglu dan Stones

    Federico Dimarco menjadi kabar baik lainnya dari laga persahabatan ini, dengan bek sayap Italia itu tetap berada di lapangan sepanjang 90 menit pertandingan dan menunjukkan bahwa ia sudah pulih sepenuhnya dari masalah pada lututnya.

    Sementara itu, Hakan Calhanoglu maupun John Stones tidak terlihat dalam "daftar susunan pemain", meski proses pemulihan keduanya untuk menyambut laga melawan Parma setelah jeda berada di dua tahap yang sepenuhnya berbeda. Untuk pemain Turki itu, harapannya tinggi, sedangkan untuk pemain Inggris itu masih dibutuhkan waktu.

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