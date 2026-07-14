Inter, memburu pengganti Dumfries: Ivan Perisic dari PSV Eindhoven menjadi opsi hemat untuk posisi sayap kanan

Pencarian pengganti Denzel Dumfires. Prioritas Inter adalah menemukan alternatif di posisi sayap kanan, setelah kepergian pemain asal Belanda itu ke Madrid. Marotta dan Ausilio sedang berupaya mencari pemain yang tepat untuk menggantikan Chivu. Pilihan pertama, Palestra, lebih memilih tawaran finansial dan proyek sepak bola Chelsea asuhan Xabi Alonso; sedangkan pilihan kedua, Khalaili, tidak lolos tes medis. Hingga saat ini belum ada rencana C; tim transfer Inter sedang mengevaluasi profil dan biaya berbagai pemain, mulai dari Doué dari Strasbourg hingga Spence dari Tottenham, dari Molina dari Atlético Madrid hingga Wanderson dari Monaco, dari Norton-Cuffy dari Genoa hingga Ryerson dari Borussia Dortmund. Namun, di balik itu semua, ada pemain lain yang mungkin kembali menjadi incaran, setelah upaya pada Januari lalu: Ivan Perisic.