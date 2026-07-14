Pencarian pengganti Denzel Dumfires. Prioritas Inter adalah menemukan alternatif di posisi sayap kanan, setelah kepergian pemain asal Belanda itu ke Madrid. Marotta dan Ausilio sedang berupaya mencari pemain yang tepat untuk menggantikan Chivu. Pilihan pertama, Palestra, lebih memilih tawaran finansial dan proyek sepak bola Chelsea asuhan Xabi Alonso; sedangkan pilihan kedua, Khalaili, tidak lolos tes medis. Hingga saat ini belum ada rencana C; tim transfer Inter sedang mengevaluasi profil dan biaya berbagai pemain, mulai dari Doué dari Strasbourg hingga Spence dari Tottenham, dari Molina dari Atlético Madrid hingga Wanderson dari Monaco, dari Norton-Cuffy dari Genoa hingga Ryerson dari Borussia Dortmund. Namun, di balik itu semua, ada pemain lain yang mungkin kembali menjadi incaran, setelah upaya pada Januari lalu: Ivan Perisic.
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Inter, memburu pengganti Dumfries: Ivan Perisic dari PSV Eindhoven menjadi opsi hemat untuk posisi sayap kanan
INTER SUDAH INGIN MENDATANGKANNYA SEJAK JANUARI
Pemain asal Kroasia kelahiran 1989 itu siap kembali ke Inter. Ia mengonfirmasinya setelah pertandingan Piala Dunia melawan Ghana: "Pada Januari lalu, PSV tidak mengizinkan saya pergi. Direktur dan presiden Inter tahu di mana saya berada; jika mereka mau, mereka tinggal mencariku saja." Semua itu benar, pada bursa transfer terakhir Marotta dan Ausilio telah mencoba membawanya kembali ke Inter, tetapi klub Belanda itu tidak mau mendengarkan alasan apa pun. Perisic, yang dalam dua musim terakhir di Belanda telah mencatatkan 78 penampilan dan mencetak 26 gol, kini berusia 37 tahun namun masih memiliki keinginan untuk memukau dan meninggalkan jejak.
PERISIC, KEUNGGULAN GANDA
Bagi Inter, saat ini ia memang bukan pilihan utama, tetapi namanya masih tercantum dalam daftar. Dan dalam beberapa minggu ke depan, posisinya mungkin akan naik. Keuntungannya terletak pada aspek finansial, mengingat biaya transfernya yang terjangkau, serta pengalamannya. Perisic telah membela Inter sebanyak 254 kali, dengan mencetak 55 gol dan 50 assist. Ia sudah mengenal lingkungan klub tersebut, sehingga tidak akan mengalami kesulitan beradaptasi. Selain itu, ia bisa bermain baik di sayap kanan maupun kiri.
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