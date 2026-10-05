Calhanoglu karena itu diperkirakan akan kembali menjadi andalan juga di susunan starter yang akan kembali diturunkan Cristian Chivu seusai jeda internasional dan yang akan mempertemukan Inter dengan Parma pada Sabtu, 10 Oktober di San Siro.





Pelatih asal Rumania itu diperkirakan akan memberi penghargaan kepada para pemain yang paling banyak sempat ia latih selama jeda ini, dengan Dimarco dan Spence yang diperkirakan akan menempati sisi sayap, Carlos Augusto yang bisa bermain sebagai bek tengah kiri, sementara Marcus Thuram menjadi starter mutlak di lini depan. Dan di lini tengah, Calhanoglu sebagai regista, Jones di sisinya, dan Mkhitaryan yang terus mendesak.