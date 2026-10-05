Setelah Federico Dimarco dan Djed Spence kembali beraktivitas, hari ini datang lagi kabar sangat baik untuk Inter dan Cristian Chivu. Pelatih asal Rumania itu kini kembali bisa mengandalkan salah satu pemain terpenting dalam skuad yang dimilikinya, sosok yang ia perjuangkan sendiri untuk dipertahankan meski kontraknya akan habis, dan yang benar-benar menjadi mercusuar lini tengah Inter: Hakan Calhanoglu.
Inter kembali diperkuat Calhanoglu: latihan bersama tim, akan tersedia melawan Parma
Latihan bersama skuad
Menurut laporan Marco Barzaghi dari Sportmediaset, gelandang asal Turki itu hari ini berlatih bersama dengan sisa tim dan telah pulih 100 persen dari masalah pada otot adduktor paha kanan yang dialaminya segera setelah laga Liga Champions melawan Real Madrid pada 8 September 2026 lalu.
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Calhanoglu karena itu diperkirakan akan kembali menjadi andalan juga di susunan starter yang akan kembali diturunkan Cristian Chivu seusai jeda internasional dan yang akan mempertemukan Inter dengan Parma pada Sabtu, 10 Oktober di San Siro.
Pelatih asal Rumania itu diperkirakan akan memberi penghargaan kepada para pemain yang paling banyak sempat ia latih selama jeda ini, dengan Dimarco dan Spence yang diperkirakan akan menempati sisi sayap, Carlos Augusto yang bisa bermain sebagai bek tengah kiri, sementara Marcus Thuram menjadi starter mutlak di lini depan. Dan di lini tengah, Calhanoglu sebagai regista, Jones di sisinya, dan Mkhitaryan yang terus mendesak.
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