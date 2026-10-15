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Lautaro Martinez InterGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Inter, kabar buruk soal Lautaro Martinez: gangguan pada otot fleksor paha kiri

L. Martinez
Inter
Serie A

Pemain bernomor punggung 10 Inter cedera

Seperti tertulis dalam pengumuman resmi yang dirilis Inter: "Lautaro Martinez hari ini menjalani pemeriksaan klinis dan penunjang di Istituto Humanitas, Rozzano. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya gangguan otot pada fleksor paha kiri".


Kondisi penyerang asal Argentina itu akan dievaluasi dalam beberapa hari ke depan untuk mengetahui lebih jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Sebelumnya, Lautaro kerap pulih dengan cepat, turut didorong oleh rasa memiliki yang besar terhadap Inter, tanggung jawabnya sebagai kapten, serta keinginan kuat untuk menang dan menjadi pemain penting.

  • WAKTU PEMULIHAN

    Untuk cedera seperti yang dialami Lautaro, waktu pemulihan berkisar antara dua hingga tiga pekan, sehingga tidak tertutup kemungkinan ia bisa pulih untuk derbi melawan AC Milan pada 31 Oktober. Namun, ada kemungkinan Lautaro harus absen lebih lama dan melewatkan seluruh pertandingan Inter hingga jeda internasional yang dijadwalkan pada November.


    Berikut seluruh jadwal Inter sebelum jeda internasional berikutnya:

    Bologna-Inter pada Sabtu 17, Inter-Shakhtar pada Rabu 21, Inter-Fiorentina pada Minggu 25, Venezia-Inter pada Rabu 28, AC Milan-Inter pada Sabtu 31 Oktober, Feyenoord-Inter pada Selasa 3 November, Inter-Como pada Minggu 8 November.

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