Seperti tertulis dalam pengumuman resmi yang dirilis Inter: "Lautaro Martinez hari ini menjalani pemeriksaan klinis dan penunjang di Istituto Humanitas, Rozzano. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya gangguan otot pada fleksor paha kiri".





Kondisi penyerang asal Argentina itu akan dievaluasi dalam beberapa hari ke depan untuk mengetahui lebih jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Sebelumnya, Lautaro kerap pulih dengan cepat, turut didorong oleh rasa memiliki yang besar terhadap Inter, tanggung jawabnya sebagai kapten, serta keinginan kuat untuk menang dan menjadi pemain penting.