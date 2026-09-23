Jeda panjang untuk laga-laga tim nasional jelas akan membantu banyak pelatih untuk mempelajari kebaruan taktis dan perbedaan penggunaan banyak pemain yang sejauh ini mereka miliki, juga untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya yang sangat penting. Masa eksperimen kini sudah berakhir dan jawaban yang muncul dalam lima pekan pertama liga, yang bagi banyak tim juga ditambah debut di kompetisi Eropa dan Coppa Italia, akan membantu menentukan semaksimal mungkin 11 ideal yang harus mengangkat semua tim hingga jeda berikutnya.

Di kubu Inter, Cristian Chivu memiliki banyak persoalan terbuka di atas meja, mulai dari kebiasaan kebobolan dua gol sebelum mulai memberi perubahan dalam intensitas pertandingan, melewati rapuhnya lini pertahanan, hingga beberapa duel teknis-taktis yang mau tak mau harus ia selesaikan. Salah satu yang paling menonjol adalah yang melibatkan Petar Sucic dan Curtis Jones, dengan sang pemain Inggris yang setidaknya sampai saat ini belum menunjukkan dalam praktik bahwa ia lebih baik daripada pemain yang sedang ia coba gusur dari posisinya.



