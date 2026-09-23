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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter: Jones masih belum menunjukkan bahwa dirinya lebih siap daripada Sucic

Inter
C. Jones
P. Sucic
C. Chivu

Pemain Inggris itu direkrut atas desakan kuat Chivu pada musim panas, tetapi di lapangan, sejauh ini, ia belum menunjukkan bahwa dirinya lebih baik daripada pemain Kroasia yang sudah ada dalam skuad.

Jeda panjang untuk laga-laga tim nasional jelas akan membantu banyak pelatih untuk mempelajari kebaruan taktis dan perbedaan penggunaan banyak pemain yang sejauh ini mereka miliki, juga untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya yang sangat penting. Masa eksperimen kini sudah berakhir dan jawaban yang muncul dalam lima pekan pertama liga, yang bagi banyak tim juga ditambah debut di kompetisi Eropa dan Coppa Italia, akan membantu menentukan semaksimal mungkin 11 ideal yang harus mengangkat semua tim hingga jeda berikutnya.

Di kubu Inter, Cristian Chivu memiliki banyak persoalan terbuka di atas meja, mulai dari kebiasaan kebobolan dua gol sebelum mulai memberi perubahan dalam intensitas pertandingan, melewati rapuhnya lini pertahanan, hingga beberapa duel teknis-taktis yang mau tak mau harus ia selesaikan. Salah satu yang paling menonjol adalah yang melibatkan Petar Sucic dan Curtis Jones, dengan sang pemain Inggris yang setidaknya sampai saat ini belum menunjukkan dalam praktik bahwa ia lebih baik daripada pemain yang sedang ia coba gusur dari posisinya.


  • MASIH JAUH DARI TERINTEGRASI

    Perlu dikatakan dan digarisbawahi: Inter adalah mesin yang sudah terasah, yang datang dari tahun-tahun penuh sukses besar dan dari sebuah formula yang membawanya, dengan Chivu di bangku pelatih dan hanya setahun lalu, menjuarai liga maupun Coppa Italia.

    Pelatih asal Rumania itu sedang mencoba mengubah, meski hanya dengan sedikit konsep, cara bola keluar dari lini belakang serta berusaha lebih vertikal, tetapi apa yang ditunjukkan pemain Inggris itu sejauh ini menegaskan bahwa proses integrasinya masih jauh dari selesai.

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  • ANGKA-ANGKA OFENSIF

    Sering kali berada di luar posisi terutama saat fase tanpa penguasaan bola, meski memainkan kurang lebih jumlah menit yang sama, perbandingan antara Jones dan Sucic condong memihak pemain Kroasia itu dalam beberapa statistik kunci.

    Berangkat dari fase ofensif, Sucic lebih sering mencoba dribel, menciptakan situasi satu lawan satu dan keunggulan yang juga sedang diminta Chivu dari Diouf di sisi kanan, telah menciptakan lebih banyak peluang besar, memiliki persentase umpan ofensif di sepertiga akhir lapangan yang lebih tinggi, meski tipis, tetapi perbedaan paling besar terlihat dalam umpan panjang, di mana selisihnya 13 banding 2 untuk pemain Kroasia itu dengan akurasi 92 persen, serta dalam umpan progresif (120 berbanding 102).

  • Statistik pertahanan

    Inter dalam hal serangan tetap menghasilkan sangat banyak sebagai tim di semua pertandingan yang dimainkan, sehingga faktor yang bisa membuat Chivu lebih memilih Jones ketimbang Sucic adalah fase bertahan. Namun, bahkan di sini, pemain Inggris itu memiliki statistik yang lebih buruk dibanding eks-Dinamo Zagreb tersebut.


    Jones memiliki lebih banyak sapuan (meski ini juga bisa menjadi tanda penempatan posisi yang buruk), tetapi itu satu-satunya data di mana dia unggul. Sucic mencatat lebih banyak tekel, lebih banyak blok atas tembakan lawan, lebih banyak tekel dan duel yang dimenangi (77% berbanding 52%) dan, yang terpenting, hanya 1 kali kehilangan bola dibanding 4 kali yang dilakukan eks-Liverpool itu.

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  • Siapa yang akan dipilih Chivu?

    Pada musim panas, Cristian Chivu berjuang keras dengan pihak klub dengan meminta mati-matian perekrutan Curtis Jones karena, menurut pandangannya, sang pemain memiliki karakteristik unik dan mampu memberi tim opsi yang berbeda dibandingkan para gelandang yang ada dalam skuad.

    Namun, dengan mengamatinya di lapangan dan menganalisis statistik, perbedaan dibanding gaya bermain Sucic dan posisinya di lapangan hingga saat ini bukan hanya tidak terlihat, tetapi justru cenderung lebih mengunggulkan pemain Kroasia itu (Madrid terlepas, di mana pemain Kroasia tersebut masuk dari bangku cadangan tanpa meyakinkan dan tetap berada di lapangan bersama pemain Inggris itu, bukan menggantikannya).

  • Keuntungan dari jeda internasional

    Bagi Jones, dan bagi Chivu yang menginginkannya, jeda panjang saat ini merupakan keuntungan besar dan peluang besar dibandingkan Sucic. Kroasia memang memanggil talenta mereka itu, sementara Inggris tidak memanggil mantan pemain Liverpool tersebut.

    Dua pekan lebih masa jeda itu pun bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kondisi, beradaptasi lebih baik dengan ide-ide sang pelatih, dan tiba dalam keadaan siap saat kembali dari jeda untuk membalikkan statistik ini.

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