Menurut banyak pihak, Inter adalah tim yang harus dikalahkan, paling lengkap, dan, setidaknya di Italia, diperkirakan akan memimpin persaingan serta mendominasi. Namun, di dalam tubuh Inter sendiri, ada sosok seperti Cristian Chivu yang menilai tim ini masih bisa, atau lebih tepatnya harus, ditingkatkan.

Sang pelatih sudah tahu apa yang diinginkannya dan telah menyampaikannya (secara tersirat juga melalui media) kepada klub. Sebaliknya, pihak klub menjawab bahwa untuk bisa bergerak di bursa transfer, mereka perlu menyediakan ruang dalam struktur tim dan skuad. Maka, seperti yang terjadi pada akhir musim panas lalu, penjualan seorang pemain yang saat ini bukan bagian utama dari rencana Inter bisa menghasilkan dana untuk berbelanja di bursa transfer: Luis Henrique.