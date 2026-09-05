90'+1' - INTER BERBALIK UNGGUL, LAUTARO MARTINEZ! Bola liar di kotak penalti setelah sepak pojok, bola jatuh ke Akanji yang mengoper kepada sang pemain Argentina: sontekan, brace, dan 3-2.





90' - Peluang besar lain disia-siakan Anguissa, yang menyambar bola tembakan Lucca dari jarak dua meter di depan gawang dan secara luar biasa justru mengarahkannya ke luar.





89' - Neres membalas kebaikan itu! De Bruyne mengirim umpan kepadanya, Barella terpeleset dan pemain Brasil itu melepaskan tembakan tinggi dalam situasi seperti penalti berjalan.





88' - Betapa buruknya penyelesaian Thuram! Umpan terobosan Calhanoglu ke kotak penalti, penyerang Prancis itu menembak sangat tinggi dari jarak beberapa meter di depan gawang.





82' INTER MENYAMAKAN KEDUDUKAN, THURAM! Umpan silang dari kiri oleh Carlos Augusto, Thuram menyambutnya dan mencetak gol kepala untuk membuat skor 2-2, dengan Rrahmani tergeletak setelah benturan sebelumnya.





78' - Inter terus menggempur, Thuram lolos di sisi kanan dan melepaskan tembakan keras, tetapi hanya mengenai sisi luar jaring.





74' - Sepak pojok Calhanoglu, sundulan Carlos Augusto, masih sedikit di atas mistar.





73' - Tiang gawang diguncang Thuram! Umpan silang dari kanan oleh Diuof, pemain Prancis itu menang duel udara atas Rrahmani tetapi mengenai tiang jauh. Inter nyaris menyamakan skor menjadi 2-2.





59' - Dimarco lagi untuk Lautaro, tetapi umpan silangnya terlalu keras ke tiang jauh: pemain Argentina itu mengarahkannya melambung.





55' - INTER MEMPERKECIL KETERTINGGALAN, LAUTARO! Barella mengirim umpan silang, Dimarco dari posisi yang mustahil mengirim bola ke tengah, tempat pemain Argentina itu dari jarak dekat tinggal mendorongnya ke gawang untuk membuat skor 1-2.





53' - NAPOLI MENGGANDAKAN KEUNGGULAN, HOJLUND! Tembakan mendatar mematikan dengan kaki kiri dari jarak jauh oleh pemain Denmark itu, bola masuk ke sudut yang tak bisa dijangkau Martinez. Napoli unggul 2-0 hanya dalam beberapa menit.





52' - Respons Inter: Zielinski menembak langsung, Meret menepisnya menjadi sepak pojok.





50' - NAPOLI UNGGUL, POLITANO! Kesalahan saat membangun serangan dari pertahanan Inter oleh Barella dan Bastoni, winger itu menerima bola dari Alisson Santos dan menembak sekali, dua kali, menemui blok bek, tetapi pada percobaan ketiga ia tepat sasaran dan mencetak gol untuk 1-0.





49' - INTER MEMINTA PENALTI! Protes keras dari Barella yang menuntut handball di kotak penalti oleh Lobotka, setelah merebut bola dari Rrhamani. Sozza membiarkan permainan berlanjut, VAR tidak memanggilnya: Inter murka.





45'4' - Mistar gawang Dimarco! Tendangan bebas kaki kiri dari jarak 25 meter membentur mistar, dengan Meret terpaku.





45'+2' - Inter merespons! Lautaro menerobos di sisi kiri, Di Lorenzo menghalau tetapi pemain Argentina itu merebut kembali bola dan menembak keras: Meret menepis ke sepak pojok!





45'+1 - Hojlund menyia-nyiakan keunggulan! Sepak pojok dari kanan, bola pantul untuk pemain Denmark itu yang mengontrol lalu melepaskan penyelesaian buruk dengan ujung kaki kiri, lemah dan mudah diamankan Martinez





35' - Aksi luar biasa Bisseck, yang melewati Rafa Marin dengan nutmeg di tepi kotak penalti lalu mencoba tendangan kaki kiri melengkung, tipis di atas mistar.





29' - Anguissa lagi, sontekan dari belakang menyambut bola tarik Hojlund: Akanji menjadi penentu, karena berhasil membelokkannya menjadi sepak pojok.





24' - Esposito lagi, sundulan berputar menyambut umpan silang Dimarco: bola melintas tipis di samping gawang.





11' - Pio Esposito mencoba peruntungannya, gerakan memutar yang bagus di kotak penalti dengan bola berhasil ditepis Meret.





6' - Penyelamatan ajaib Martinez atas Anguissa! Alisson lolos di sisi kiri, mengirim umpan tarik untuk pemain Kamerun itu yang langsung menembak berputar dari tengah kotak penalti, respons luar biasa dari kiper Inter yang menggagalkan keunggulan Napoli, dan juga menepis tembakan kedua Politano.





2' - Inter langsung punya peluang besar! Umpan sundulan Lautaro di tepi kotak penalti untuk Diouf, tendangan voli terarah, tetapi Meret membuat penyelamatan gemilang dan menepisnya ke sepak pojok.