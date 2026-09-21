Menyusul pemeriksaan medis yang dilakukan di Centro Tecnico Federale di Coverciano, bek Inter Federico Dimarco - karena belum pulih dari masalah fisik yang dialaminya bersama klub - dinyatakan tidak tersedia untuk agenda bersama tim nasional dan dalam beberapa jam ke depan akan meninggalkan pemusatan latihan. Sebagai penggantinya, pelatih tim nasional Roberto Mancini memanggil bek Aston Villa Matteo Ruggeri.
Inter, Dimarco meninggalkan pemusatan latihan Italia: pelatih timnas Mancini memanggil Ruggeri dari Aston Villa
Skuad yang dipanggil
Kiper: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);
Bek: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Matteo Ruggeri (Aston Villa), Giorgio Scalvini (Atalanta);
Gelandang: Nicolò Barella (Inter), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Penyerang: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Nuremberg).
JADWAL ITALIA DI GRUP A1
25 September 2026 (pukul 20.45): Italia-Belgia - Stadio Olimpico, Roma
28 September 2026 (pukul 20.45): Turki-Italia - Atatürk Spor Kompleksi, Bursa
2 Oktober 2026 (pukul 20.45): Prancis-Italia - Stade de France, Saint-Denis
5 Oktober 2026 (pukul 20.45): Italia-Turki - Stadio Renato Dall’Ara, Bologna
12 November 2026 (pukul 20.45): Italia-Prancis - Stadio Giuseppe Meazza, Milan
15 November 2026 (pukul 20.45): Belgia-Italia - Stadio Re Baldovino, Brussels
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