Di kubu Inter yang dengan mudah mengalahkan Parma tampak Federico Dimarco yang bergerak ke seluruh penjuru lapangan. Pemain sayap kidal itu kerap masuk ke tengah lapangan, bahkan meninggalkan sisi kiri kesayangannya untuk memainkan bola di kanan. Dari sana, ia juga melepaskan tembakan ke gawang dan mengirim umpan silang kepada rekan-rekannya. Ini bukan pertama kalinya MVP liga musim lalu itu mencoba membongkar pertahanan lawan dengan cara tersebut, dengan berupaya mengejutkan mereka. Namun, saat menghadapi tim baru Gilardino, pergerakan seperti ini tampak jelas. Apakah ini hanya terjadi sekali, atau akan menjadi senjata baru bagi Chivu? Menurut pelatih asal Rumania itu, hal ini bukan kebetulan, justru sebaliknya.
Inter, Dimarco di sisi kanan melawan Parma jadi langkah terbaru Chivu: apa tujuannya dan bagaimana ide itu muncul
Inter terus berkembang sambil meraih kemenangan. Tim asuhan Chivu kian berbeda dan gaya bermainnya semakin jauh dari tim yang diwarisi mantan pemain Roma itu dari Inzaghi. Penguasaan bola panjang ala Inzaghi telah berubah menjadi permainan vertikal yang semakin langsung dan tekanan ketat terhadap upaya lawan membangun serangan. Kerja sama berantai di kedua sayap kini juga memberi ruang bagi lebih banyak situasi satu lawan satu dan pemain yang mencoba menggiring bola untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain. Yang tetap bertahan adalah pergerakan tanpa henti para pemain Inter. Mereka berotasi, bertukar posisi, dan kerap berada di tempat yang tidak terduga dalam upaya terus-menerus membongkar pertahanan lawan. Konsep itu diperlihatkan dengan sempurna oleh Dimarco saat menghadapi Parma.
Dari sisi kanan, mantan pemain Parma itu melepaskan umpan silang dan menembak ke gawang. Pada menit ke-3, tembakannya dihentikan Corvi. Lalu, pada menit ke-23 dan ke-36, ia dua kali merangsek dari kiri hingga tiba di sisi seberang lapangan. Upayanya mencetak gol dan membuat assist belum membuahkan hasil, tetapi menegaskan permainan yang semakin cair, tanpa terpaku pada formasi namun tetap berpegang pada banyak prinsip yang diinginkan Chivu.
Ketika ditanya soal itu, pelatih Inter menjelaskan: "Pergerakannya bergantung pada cara lawan menekan kami. Jika salah satu pemain kami berotasi ke sisinya, ia bebas bergerak ke tengah. Kadang ia menjadi penyerang, kadang gelandang. Hari ini ia melepaskan umpan silang sebagai bek sayap kanan, begitulah ia bergerak dan menikmati permainan, ia masuk ke kotak penalti dan menyambut umpan silang di tiang jauh. Ia cepat memahami kapan harus berlari. Para pemain saya telah berkembang."
Singkatnya, semua direncanakan, tetapi juga memberi ruang untuk improvisasi. Kekacauan yang terorganisasi itu terus membuahkan hasil besar: Inter sudah memiliki 10 pencetak gol berbeda. Namun, sejauh ini, Dimarco justru belum termasuk di antaranya, meski ia memecahkan sejumlah rekor beberapa bulan lalu. Golnya mungkin segera datang dan, siapa tahu, mungkin justru dari sisi kanan.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami