Inter terus berkembang sambil meraih kemenangan. Tim asuhan Chivu kian berbeda dan gaya bermainnya semakin jauh dari tim yang diwarisi mantan pemain Roma itu dari Inzaghi. Penguasaan bola panjang ala Inzaghi telah berubah menjadi permainan vertikal yang semakin langsung dan tekanan ketat terhadap upaya lawan membangun serangan. Kerja sama berantai di kedua sayap kini juga memberi ruang bagi lebih banyak situasi satu lawan satu dan pemain yang mencoba menggiring bola untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain. Yang tetap bertahan adalah pergerakan tanpa henti para pemain Inter. Mereka berotasi, bertukar posisi, dan kerap berada di tempat yang tidak terduga dalam upaya terus-menerus membongkar pertahanan lawan. Konsep itu diperlihatkan dengan sempurna oleh Dimarco saat menghadapi Parma.





Dari sisi kanan, mantan pemain Parma itu melepaskan umpan silang dan menembak ke gawang. Pada menit ke-3, tembakannya dihentikan Corvi. Lalu, pada menit ke-23 dan ke-36, ia dua kali merangsek dari kiri hingga tiba di sisi seberang lapangan. Upayanya mencetak gol dan membuat assist belum membuahkan hasil, tetapi menegaskan permainan yang semakin cair, tanpa terpaku pada formasi namun tetap berpegang pada banyak prinsip yang diinginkan Chivu.





Ketika ditanya soal itu, pelatih Inter menjelaskan: "Pergerakannya bergantung pada cara lawan menekan kami. Jika salah satu pemain kami berotasi ke sisinya, ia bebas bergerak ke tengah. Kadang ia menjadi penyerang, kadang gelandang. Hari ini ia melepaskan umpan silang sebagai bek sayap kanan, begitulah ia bergerak dan menikmati permainan, ia masuk ke kotak penalti dan menyambut umpan silang di tiang jauh. Ia cepat memahami kapan harus berlari. Para pemain saya telah berkembang."





Singkatnya, semua direncanakan, tetapi juga memberi ruang untuk improvisasi. Kekacauan yang terorganisasi itu terus membuahkan hasil besar: Inter sudah memiliki 10 pencetak gol berbeda. Namun, sejauh ini, Dimarco justru belum termasuk di antaranya, meski ia memecahkan sejumlah rekor beberapa bulan lalu. Golnya mungkin segera datang dan, siapa tahu, mungkin justru dari sisi kanan.