Inter, De Vrij bersiap hengkang: Panathinaikos serius, sang pemain tertarik dengan destinasi tersebut

Ada banyak klub yang tertarik pada De Vrij yang, meski tampil lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetap membuktikan diri sebagai bek yang andal saat dibutuhkan di musim ini. Di antara berbagai opsi yang dimiliki sang bek tengah, yang paling konkret mengarah ke Panathinaikos yang dalam beberapa jam terakhir ini gencar berusaha merekrutnya.





Seperti dilaporkan Sky Sport, Panathinaikos telah menawarkan kontrak dua tahun kepada sang pemain dengan gaji bersih 3 juta euro per musim. Tawaran ini menarik minat pemain asal Belanda tersebut, yang dikabarkan sangat tertarik dengan klub tujuan tersebut. Dalam beberapa jam ke depan, diperkirakan akan ada perkembangan terbaru dan kemungkinan draf perjanjian.





Mendatangkan pemain sekelas ini – yang hingga akhir masih berjuang keras untuk masuk ke skuad Belanda di Piala Dunia – dan melakukannya tanpa biaya transfer, akan menjadi langkah cerdas bagi Panathinaikos. Inter sendiri telah mencoba membuka kembali pembicaraan mengenai kemungkinan sang pemain tetap bertahan, namun mantan pemain Lazio tersebut – yang mengambil waktu dua hari untuk memberikan jawaban definitif kepada pihak Yunani – dalam hatinya menganggap petualangannya bersama Inter sudah berakhir. Lahir pada tahun 1994, musim ini ia telah bermain selama 1.166 menit dalam 17 penampilan di Serie A, Liga Champions, Coppa Italia, dan Supercoppa Italiana.