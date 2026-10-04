Baru setahun lalu Liverpool menggelontorkan dana fantastis untuk memboyong Giovanni Leoni dari Parma. Nilai totalnya hampir 35 juta euro termasuk bonus untuk salah satu prospek bek terbaik di liga kami.

Dampak awal pemain kelahiran 2006 itu langsung terasa, tetapi pada kesempatan nyata pertamanya, setelah laga dengan intensitas dan performa tinggi, ia mengalami lutut terpelintir dan robek parsial ligamen krusiat. Sejak saat itu, satu tahun telah berlalu dan Leoni kini siap kembali beraktivitas, tetapi dari sekarang hingga Januari, banyak hal juga bisa berubah dalam urusan bursa transfer.