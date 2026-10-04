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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter dan Juventus menunggu Leoni: bergerak serius jika ia tidak mendapat ruang di Liverpool

Inter
Juventus
Liverpool
G. Leoni

Bek tengah Italia itu sudah dekat untuk kembali bermain, tetapi kedua klub tersebut masih terus memantaunya.

Baru setahun lalu Liverpool menggelontorkan dana fantastis untuk memboyong Giovanni Leoni dari Parma. Nilai totalnya hampir 35 juta euro termasuk bonus untuk salah satu prospek bek terbaik di liga kami.

Dampak awal pemain kelahiran 2006 itu langsung terasa, tetapi pada kesempatan nyata pertamanya, setelah laga dengan intensitas dan performa tinggi, ia mengalami lutut terpelintir dan robek parsial ligamen krusiat. Sejak saat itu, satu tahun telah berlalu dan Leoni kini siap kembali beraktivitas, tetapi dari sekarang hingga Januari, banyak hal juga bisa berubah dalam urusan bursa transfer.

  • AKAN MENDAPAT TEMPAT?

    Setahun lalu, Leoni mulai mendapatkan tempat dalam rotasi Arne Slot sebelum mengalami cedera parah yang dideritanya di ajang piala. Kini Liverpool benar-benar berubah total bukan hanya di bangku cadangan, dengan Andoni Iraola datang untuk memimpin tim, tetapi juga di lapangan berkat rekrutan top Jacquet yang juga sedang bersinar bersama tim nasional Prancis di samping Virgil Van Dijk yang kembali menemukan performa terbaiknya. Lalu kapan Leoni akan kembali? Akankah ia mendapat tempat?

  • Inter dan Juventus

    Hierarki di lini belakang harus coba ditulis ulang lagi olehnya, tetapi yang memantau kembalinya bek Italia itu ke lapangan, lapor The Sun, adalah Inter dan Juventus. Kedua klub siap memberi ruang kepada Leoni jika ia tidak mampu menemukan kembali kontinuitas di Anfield. Dipinjamkan pada Januari, tetapi dengan pandangan yang jauh lebih serius ke masa depan. Menjelang musim panas mendatang, Juventus dan Inter sama-sama ingin mencoba menuntaskan perekrutan besar yang berorientasi masa depan di lini belakang. Dan jika Leoni kembali ke levelnya saat di Parma, ia akan menjadi profil ideal bagi keduanya.

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