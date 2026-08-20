Inter, Curtis Jones tiba di Milan: siap untuk tes medis dan tanda tangan kontrak

Tinggal hitungan jam, Curtis Jones akan resmi menjadi pemain baru Inter. Gelandang kelahiran 2001 itu, yang dibesarkan secara sepak bola di Liverpool dan kini sudah menjadi bagian tetap dari tim nasional Inggris, meninggalkan The Reds setelah menjalani seluruh kariernya di Anfield untuk memulai petualangan baru di Serie A bersama tim asuhan Cristian Chivu.





Ini adalah pilihan yang sangat diinginkan Jones sendiri, yang melihat Inter sebagai destinasi ideal untuk memberi titik balik pada kariernya. Gelandang Inggris itu mendorong kepindahan ke Milan dan, setelah berminggu-minggu negosiasi, peresmian transfer ini kini tinggal selangkah lagi.





Jones dijadwalkan tiba di Milan pada sore hari, tempat ia akan secara resmi memulai pengalaman barunya bersama Inter. Agenda pertamanya dijadwalkan besok pukul 12.00, saat sang pemain akan menjalani tes medis seperti biasa sebelum membubuhkan tanda tangan di kontraknya.



