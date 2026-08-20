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CM Grafica nuova Inter Jones 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Inter, Curtis Jones tiba di Milan: siap untuk tes medis dan tanda tangan kontrak

Inter
Transfers
C. Jones
Liverpool

Didatangkan dari Liverpool seharga 35 juta

Tinggal hitungan jam, Curtis Jones akan resmi menjadi pemain baru Inter. Gelandang kelahiran 2001 itu, yang dibesarkan secara sepak bola di Liverpool dan kini sudah menjadi bagian tetap dari tim nasional Inggris, meninggalkan The Reds setelah menjalani seluruh kariernya di Anfield untuk memulai petualangan baru di Serie A bersama tim asuhan Cristian Chivu.


Ini adalah pilihan yang sangat diinginkan Jones sendiri, yang melihat Inter sebagai destinasi ideal untuk memberi titik balik pada kariernya. Gelandang Inggris itu mendorong kepindahan ke Milan dan, setelah berminggu-minggu negosiasi, peresmian transfer ini kini tinggal selangkah lagi.


Jones dijadwalkan tiba di Milan pada sore hari, tempat ia akan secara resmi memulai pengalaman barunya bersama Inter. Agenda pertamanya dijadwalkan besok pukul 12.00, saat sang pemain akan menjalani tes medis seperti biasa sebelum membubuhkan tanda tangan di kontraknya.


  • Rincian

    Kesepakatan itu mencakup kontrak berdurasi lima tahun, dengan Jones yang dengan demikian akan terikat dengan Inter hingga 2031. Untuk gelandang tersebut, disiapkan gaji sekitar 3,5 juta euro per musim, menegaskan peran sentral yang ingin diberikan klub Inter kepadanya dalam proyek teknis baru.


    Sementara bagi Liverpool, tersaji operasi keseluruhan senilai sekitar 35 juta euro. Angka yang penting untuk seorang pemain yang tumbuh di akademi The Reds dan mampu menegaskan diri secara bertahap hingga menjadi sosok penting di tim utama.


    Kini hitung mundur telah dimulai: Curtis Jones siap mendarat di Milan, untuk menutup bab Liverpool dan membuka bab Inter. Tantangan baru, di liga yang berbeda dan bersama seorang pelatih, Chivu, yang siap menempatkannya di jantung proyek baru Inter.




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