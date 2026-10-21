Angka-angka menuntut reaksi: 15 gol kebobolan dalam sembilan pertandingan musim ini, jumlah yang mendorong pelatih Inter mencari keseimbangan baru. Bastoni, sementara itu, menilai masalah di lini pertahanan tidak separah yang terlihat. Ia menyebut banyak gol yang bersarang berasal dari kesalahan individu dan menyoroti aspek mental sebagai salah satu masalah utama yang muncul di Eropa.





Bek tersebut juga meminta agar ekspektasi tetap dijaga, seraya mengingatkan bahwa Liga Champions masih merupakan mimpi, bukan target yang bisa dianggap sudah pasti. Namun, Inter harus menang melawan Shakhtar untuk terus mengejar kelolosan langsung sebagai salah satu dari delapan tim teratas.