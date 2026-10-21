Inter mencari dorongan baru setelah kesulitan di Liga Champions, dan Cristian Chivu menyiapkan susunan pertahanan yang belum pernah dicoba untuk menghadapi Shakhtar. Seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport, rencananya adalah menempatkan Alessandro Bastoni di tengah lini pertahanan, dengan Akanji di kanan dan Carlos Augusto di kiri, sementara Bisseck tidak dimainkan sejak awal. Susunan ini dirancang untuk meningkatkan kualitas dalam membangun serangan dan daya dorong ofensif, sekaligus membuat pertahanan lebih solid.
Inter, Chivu ubah lini pertahanan: apa yang baru dan siapa yang tersisih
ANGKA-ANGKA
Angka-angka menuntut reaksi: 15 gol kebobolan dalam sembilan pertandingan musim ini, jumlah yang mendorong pelatih Inter mencari keseimbangan baru. Bastoni, sementara itu, menilai masalah di lini pertahanan tidak separah yang terlihat. Ia menyebut banyak gol yang bersarang berasal dari kesalahan individu dan menyoroti aspek mental sebagai salah satu masalah utama yang muncul di Eropa.
Bek tersebut juga meminta agar ekspektasi tetap dijaga, seraya mengingatkan bahwa Liga Champions masih merupakan mimpi, bukan target yang bisa dianggap sudah pasti. Namun, Inter harus menang melawan Shakhtar untuk terus mengejar kelolosan langsung sebagai salah satu dari delapan tim teratas.
Perkiraan susunan pemain
Inter, perkiraan susunan pemain untuk laga malam ini melawan Shakhtar.
INTER (3-5-2): Josep Martínez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram. Pelatih: Chivu.
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