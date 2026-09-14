Inter, Chivu: “Martinez tidak akan pernah menjadi masalah, saya akan membelanya sampai mati”

Tokoh yang tampil negatif dalam pertandingan ini adalah kiper Inter Josep Martinez, yang sempat melakukan beberapa ketidakpastian pada dua gol pertama lawan. Seusai laga, Cristian Chivu berbicara seperti ini soal kiper asal Spanyol tersebut: "Tahun lalu masalahnya adalah Sommer dan kalian langsung menyorotinya kepada saya, tahun ini kalian mulai dengan Martinez. Dia dan Provedel adalah dua kiper yang memberikan kontribusi mereka dan selama hal itu terus dibicarakan saya akan membelanya mati-matian. Saya dengan hormat meminta kalian untuk tidak melakukannya, masalah kiper ini selalu dibicarakan, tetapi itu tidak benar. Semua orang bisa membuat kesalahan. Saya ingin membela Pepo, bagi saya dia bukan masalah, tidak pernah menjadi masalah dan dia punya nilainya sendiri. Saya ulangi judulnya: Martinez bukan masalah dan tidak akan pernah menjadi masalah".