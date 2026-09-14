Inter membalikkan keadaan, dan menang. Namun pertandingan melawan Udinese pada laga penutup pekan keempat Serie A tidak dimulai dengan baik; bahkan, laga berjalan dengan cara terburuk: setelah baru seperempat jam, tim asuhan Chivu sudah tertinggal dua gol lewat gol Abankwah - gol pertamanya di Serie A - dan Ekkelenkamp. Setelah itu Inter membalikkan keadaan lewat Carlos Augusto, Barella, Thuram, Esposito, dan Bonny; yang menutup pertandingan adalah Gueye dari Udinese. Skor akhir 5-3 dan Inter berada di puncak klasemen bersama Roma dengan poin sempurna: empat kemenangan dalam empat pertandingan, dan pada Sabtu ada Roma-Inter di Olimpico.
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Inter, Chivu: “Martinez tidak akan pernah menjadi masalah, saya akan membelanya sampai mati”
Perkataan Chivu tentang Martinez
Tokoh yang tampil negatif dalam pertandingan ini adalah kiper Inter Josep Martinez, yang sempat melakukan beberapa ketidakpastian pada dua gol pertama lawan. Seusai laga, Cristian Chivu berbicara seperti ini soal kiper asal Spanyol tersebut: "Tahun lalu masalahnya adalah Sommer dan kalian langsung menyorotinya kepada saya, tahun ini kalian mulai dengan Martinez. Dia dan Provedel adalah dua kiper yang memberikan kontribusi mereka dan selama hal itu terus dibicarakan saya akan membelanya mati-matian. Saya dengan hormat meminta kalian untuk tidak melakukannya, masalah kiper ini selalu dibicarakan, tetapi itu tidak benar. Semua orang bisa membuat kesalahan. Saya ingin membela Pepo, bagi saya dia bukan masalah, tidak pernah menjadi masalah dan dia punya nilainya sendiri. Saya ulangi judulnya: Martinez bukan masalah dan tidak akan pernah menjadi masalah".
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