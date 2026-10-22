Lagi-lagi Carlos Augusto. Lagi-lagi tampil menentukan. Inter mengandalkan pemain serbabisa andalannya. Dalam laga Liga Champions yang sangat sulit dan sudah menentukan, melawan Shakhtar Donetsk tadi malam di San Siro, mantan pemain Monza itu tampil sebagai pahlawan dan mempersembahkan kemenangan bagi Cristian Chivu.

Sejak awal tahun, pemain Brasil itu terus menunjukkan performa apik, menyumbang gol dan assist krusial untuk "menyelamatkan" Inter atau mengawali comeback yang kini menjadi kebiasaan. Namun, yang terpenting, ia benar-benar layak mendapatkan perpanjangan kontrak yang terus menjadi perbincangan.

Lebih dari itu, selain perannya sebagai pemain serbabisa secara taktik, kini ada pertanyaan yang tak mungkin tidak terlintas di benak pelatih asal Rumania itu: lebih baik dia atau Dimarco di sisi lapangan?