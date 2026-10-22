Selain soal perpanjangan kontrak, ada pula urusan di lapangan: performa Carlos Augusto kini benar-benar membuat Cristian Chivu menghadapi dilema, karena ia terus mencari cara untuk memainkannya tanpa mengorbankan Bastoni ataupun Dimarco. Masalahnya, saat ini pemain asal Brasil tersebut mencatat statistik yang jauh lebih baik daripada mantan MVP musim 2025/2026 itu di posisi yang pada dasarnya merupakan posisi Dimarco.
Selain kontribusi gol dan assist yang sudah disebutkan (Dimarco baru mencatat dua assist), statistik juga lebih berpihak kepada mantan pemain Monza itu, baik dalam pertandingan melawan Shakhtar kemarin maupun sepanjang musim ini.
Carlos Augusto memiliki persentase umpan sukses yang lebih tinggi (92% berbanding 86%), dan keunggulan itu meningkat di wilayah serang. Ia juga lebih banyak memenangi duel (62% berbanding 42%), memiliki tingkat konversi xGoals menjadi gol yang lebih tinggi (0,90 dengan empat gol berbanding 0,93 dengan nol gol), serta tingkat konversi xAssist menjadi assist yang lebih tinggi (0,55 dengan dua assist berbanding 2,05 dengan dua assist milik Dimarco).
Keunggulannya juga terlihat dalam statistik bertahan: lebih banyak intersep (rata-rata 1,4 berbanding 0,7), lebih jarang dilewati lawan lewat dribel (0,2 berbanding 0,6), lebih banyak tekel yang dimenangi (3,6 dengan tingkat keberhasilan 62% berbanding 1,3 dengan 43%), jauh lebih banyak sapuan defensif (2,6 berbanding 0,4), dan, tak terelakkan, jauh lebih banyak duel udara yang dimenangi (79% berbanding 33%).
Dimarco tentu masih belum kembali ke kondisi fisik terbaiknya. Masalah lutut yang dialaminya selama jeda panjang telah memperlambatnya, tetapi performa Carlos Augusto saat ini setidaknya menuntut Chivu untuk mempertimbangkan situasinya.