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cm carlos augusto inter
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter, Carlos Augusto terus menyelamatkan Chivu: Lebih menentukan ketimbang Dimarco dan kian layak mendapat perpanjangan kontrak

Inter
F. Dimarco
C. Augusto
Serie A
Champions League
Transfers
Inter vs Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
Inter vs Fiorentina
Fiorentina

Gol lagi, kontribusi menentukan lagi, dan penampilan lain yang menambah keraguan soal pilihan yang harus diambil di lini tersebut untuk saat ini dan masa depan.

Lagi-lagi Carlos Augusto. Lagi-lagi tampil menentukan. Inter mengandalkan pemain serbabisa andalannya. Dalam laga Liga Champions yang sangat sulit dan sudah menentukan, melawan Shakhtar Donetsk tadi malam di San Siro, mantan pemain Monza itu tampil sebagai pahlawan dan mempersembahkan kemenangan bagi Cristian Chivu.

Sejak awal tahun, pemain Brasil itu terus menunjukkan performa apik, menyumbang gol dan assist krusial untuk "menyelamatkan" Inter atau mengawali comeback yang kini menjadi kebiasaan. Namun, yang terpenting, ia benar-benar layak mendapatkan perpanjangan kontrak yang terus menjadi perbincangan.

Lebih dari itu, selain perannya sebagai pemain serbabisa secara taktik, kini ada pertanyaan yang tak mungkin tidak terlintas di benak pelatih asal Rumania itu: lebih baik dia atau Dimarco di sisi lapangan?

  • Lebih dari sekadar pemain serbabisa

    Karier Carlos Augusto di Inter selama ini sebagian besar dipengaruhi oleh dua faktor: keberadaan Federico Dimarco di sisi sayap dan Alessandro Bastoni di lini belakang. Ia selalu mampu menyesuaikan diri, menjalankan peran sebagai "pelapis" dengan sangat baik untuk keduanya, seraya menunjukkan fleksibilitas taktis serta kecerdasan yang jarang dimiliki dalam membaca momen dan fase permainan.

    Namun, pada awal musim ini, mantan pemain Monza itu membuktikan dirinya lebih dari sekadar pemain serbabisa. Angka dan statistiknya secara mengejutkan jauh lebih baik dibandingkan kedua pemain yang dianggap sebagai starter tersebut, terutama Dimarco yang kini tengah mengalami kesulitan besar.

  • Sosok pembawa guncangan

    Setelah mengawali musim dengan duduk di bangku cadangan dalam dua laga melawan Monza dan Cagliari, pemain sayap kelahiran 1999 itu telah mencatatkan 7 penampilan, 4 gol, dan 2 assist. Semua kontribusi itu penting bagi Inter, terutama mengingat situasi pertandingan ketika namanya masuk ke daftar pencetak gol.


    Golnya kemarin, saat Inter bermain dengan 10 orang melawan 11 pemain dan ia bergerak maju pada saat yang tepat, masih jelas dalam ingatan semua orang. Gol itu menghasilkan 3 poin pertama Inter di Liga Champions musim ini. Masih di kompetisi Eropa, golnya di Bernabeu pula yang sempat memberi "harapan" akan kebangkitan dan mengubah cara tim memandang kekalahan tersebut.


    Sejauh ini, Carlos Augusto menjadi sosok pemberi "sengatan", baik secara energi maupun mental. Salah satunya saat melawan Napoli, ketika ia memberi assist untuk gol Lautaro yang mengubah skor menjadi 2-1, tepat setelah gol kedua Hojlund membuat Inter tertinggal 2-0 dalam beberapa menit. Hal serupa terjadi melawan Udinese. Golnya yang mengubah skor menjadi 2-1 mengawali kebangkitan hingga laga berakhir 5-3. Masuknya Augusto pada babak kedua melawan Roma mengawali tekanan yang berujung pada skor akhir 2-2. Terakhir, ia mencetak satu gol dan memberikan assist penentu setelah masuk dari bangku cadangan untuk mengubah jalannya laga melawan Bologna, yang hingga saat itu masih imbang 1-1.

  • Ia membuktikan diri layak mendapat perpanjangan kontrak

    Sejak lama, seperti halnya kepada Dimarco, Inter telah berjanji kepada Carlos Augusto dan agennya bahwa kontraknya, yang berakhir pada 30 Juni 2028, akan disesuaikan dan diperpanjang. Tadi malam, seusai pertandingan melawan Shakhtar yang hasilnya ditentukan olehnya, pemain asal Brasil itu kembali menegaskan keinginannya untuk bertahan di Inter.

    Setelah menghibur Bastoni dengan mengatakan, "Kami menang juga untuknya", Carlos Augusto menegaskan bahwa pembicaraan masih berlangsung: "Perpanjangan kontrak? Kami sedang membicarakannya tanpa terburu-buru. Kontrak saya masih tersisa dua tahun..."

    Klub tentu ingin menghargai performa pemain sayap itu, bukan hanya dengan memperpanjang kontraknya dari 2028 hingga setidaknya 2030, tetapi juga dengan menaikkan nilai kesepakatan yang saat ini memberinya 2,2 juta euro per musim, jauh di bawah bayaran para pemain top dalam skuad. Dan saat ini, ia jelas membuktikan di lapangan bahwa dirinya juga termasuk salah satu pemain top dalam skuad dan layak mendapatkan penghargaan tersebut.

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  • Lebih baik daripada Dimarco, statistik membuktikannya

    Selain soal perpanjangan kontrak, ada pula urusan di lapangan: performa Carlos Augusto kini benar-benar membuat Cristian Chivu menghadapi dilema, karena ia terus mencari cara untuk memainkannya tanpa mengorbankan Bastoni ataupun Dimarco. Masalahnya, saat ini pemain asal Brasil tersebut mencatat statistik yang jauh lebih baik daripada mantan MVP musim 2025/2026 itu di posisi yang pada dasarnya merupakan posisi Dimarco.

    Selain kontribusi gol dan assist yang sudah disebutkan (Dimarco baru mencatat dua assist), statistik juga lebih berpihak kepada mantan pemain Monza itu, baik dalam pertandingan melawan Shakhtar kemarin maupun sepanjang musim ini.

    Carlos Augusto memiliki persentase umpan sukses yang lebih tinggi (92% berbanding 86%), dan keunggulan itu meningkat di wilayah serang. Ia juga lebih banyak memenangi duel (62% berbanding 42%), memiliki tingkat konversi xGoals menjadi gol yang lebih tinggi (0,90 dengan empat gol berbanding 0,93 dengan nol gol), serta tingkat konversi xAssist menjadi assist yang lebih tinggi (0,55 dengan dua assist berbanding 2,05 dengan dua assist milik Dimarco).

    Keunggulannya juga terlihat dalam statistik bertahan: lebih banyak intersep (rata-rata 1,4 berbanding 0,7), lebih jarang dilewati lawan lewat dribel (0,2 berbanding 0,6), lebih banyak tekel yang dimenangi (3,6 dengan tingkat keberhasilan 62% berbanding 1,3 dengan 43%), jauh lebih banyak sapuan defensif (2,6 berbanding 0,4), dan, tak terelakkan, jauh lebih banyak duel udara yang dimenangi (79% berbanding 33%).

    Dimarco tentu masih belum kembali ke kondisi fisik terbaiknya. Masalah lutut yang dialaminya selama jeda panjang telah memperlambatnya, tetapi performa Carlos Augusto saat ini setidaknya menuntut Chivu untuk mempertimbangkan situasinya.

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